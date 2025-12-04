° / °
Carnaval 2026: Recife apresenta nesta quinta (4) 70 atrações e tema da festa

O evento está marcado para as 11h15, no Paço do Frevo, no Centro da cidade, segundo a prefeitura

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/12/2025 às 09:37

Atrações do Carnaval serão conhecidas nesta quinta (4)/Diario de Pernambuco

Setenta atrações contratadas pela Prefeitura do Recife para o Carnaval 2026 serão apresentadas nesta quinta (4).

O evento está marcado para as 11h15, no Paço do Frevo, no Centro da cidade.

Segundo a administração municipal, a ideia é “incrementar o turismo e possibilitar que os visitantes possam se programar para a festa”.

No evento, também serão anunciados o tema da festa e algumas das novidades para 2026.

