Carnaval 2026: Recife apresenta nesta quinta (4) 70 atrações e tema da festa
O evento está marcado para as 11h15, no Paço do Frevo, no Centro da cidade, segundo a prefeitura
Publicado: 04/12/2025 às 09:37
Atrações do Carnaval serão conhecidas nesta quinta (4) (Diario de Pernambuco)
Setenta atrações contratadas pela Prefeitura do Recife para o Carnaval 2026 serão apresentadas nesta quinta (4).
O evento está marcado para as 11h15, no Paço do Frevo, no Centro da cidade.
Segundo a administração municipal, a ideia é “incrementar o turismo e possibilitar que os visitantes possam se programar para a festa”.
No evento, também serão anunciados o tema da festa e algumas das novidades para 2026.