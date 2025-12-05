A Mulher do Dia participa do último arrastão do frevo do ano no Recife Antigo

Neste domingo (7), a Troça Carnavalesca A Mulher do Dia contará com a Orquestra Henrique Dias para animar o último arrastão de frevo do ano promovido pelo Paço do Frevo.

Troça Carnavalesca Mista A Mulher do Dia foi criada na década de 1950. (Divulgação)

Neste domingo (7), o Paço do Frevo realiza o último “Arrastão do Frevo” do ano, com a Troça Carnavalesca Mista A Mulher do Dia. A concentração começa às 15h30, em frente ao museu, que fica na Praça do Arsenal. A partir das 16h, a Orquestra Henrique Dias vai comandar o cortejo pelas ruas do Bairro do Recife.

Criada na década de 1950 e oficializada em 1967, A Mulher do Dia surgiu com o propósito de marcar a presença feminina no Carnaval, levando às ruas uma personagem que simboliza resistência, celebração e protagonismo das mulheres foliãs. Idealizada por Lula Curimba, Rodolfo Medeiros, Penininho e Julião das Máscaras, responsável pela confecção da escultura da agremiação, A Mulher do Dia tornou-se uma figura emblemática do Carnaval pernambucano e ganhou o apelido de Monalisa de Olinda.

Suas vestes carregam simbolismos ligados à cultura afro-brasileira, com o azul em homenagem a Iemanjá e o amarelo em referência a Oxum, além do característico dente de ouro, que reforça sua relação com o Homem da Meia-Noite. Seu desfile vai conduzir o público em um percurso festivo que celebra e fecha a temporada 2025 do projeto.

PAÇO DO FREVO

O Frevo é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e do Brasil pelo Iphan e um convite à celebração da vida. Em Pernambuco, o Paço do Frevo é seu lugar máximo de expressão. Reconhecido pelo Iphan como Centro de Referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do nosso país, o museu atua nas áreas de pesquisa e formação em dança e música e na difusão das agremiações por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, em 2025 o museu tem o papel de mantenedor do Nubank e AXIA Energia, o patrocínio do Mercado Livre, Vale e SulAmérica, o apoio do Itaú, Globo, White Martins e LATAM Airlines, e como hotel parceiro o Novotel Recife Marina.

