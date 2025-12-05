Espetáculo "Natal dos Doutores da Alegria" ganha sessão única no Recife

Presépio musical dos Doutores da Alegria conta a história do nascimento do menino Jesus pelo olhar dos palhaços. Apresentação acontecerá no Teatro do Parque, no Recife, neste sábado (6), às 16h.

Doutores da Alegria apresenta presépio musical neste sábado (6), no Teatro do Parque. (Lana Pinho)

Os Doutores da Alegria vão apresentar a versão dos palhaços para a história mais conhecida do mundo: o nascimento do menino Jesus. O espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria” fará sessão única neste sábado, 6 de dezembro, às 16h, no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

O espetáculo é um presépio musical de palhaços: a trilha sonora é executada ao vivo pelos próprios palhaços, com canções da música popular brasileira que encantam crianças e adultos. A sensibilidade e a emoção que o espetáculo desperta convivem com as bobices e trapalhadas dos Doutores da Alegria, que comemoram 23 anos de atuação no Recife em 2026.

“Apresentamos esse espetáculo há mais de dez anos nos hospitais. No teatro, a experiência é muito especial por conta do palco, da iluminação, do som. É uma chance para as famílias e suas crianças conhecerem o nosso trabalho artístico, que vai além dos hospitais, e colaborarem com a manutenção do programa Palhaços nos hospitais em 2026”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria e diretor do espetáculo.

Maria e José ganharam versões nada convencionais, interpretados por Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho). Ao invés de Reis Magos, temos Os Reis “Magros”: Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias), cheios de pompa e muita graça. O anjo é Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) e a estrela-guia, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), anuncia o nascimento.



Nessa história, cada animal que compõe o presépio tem o seu jeitinho particular: a ovelha, Dra. Baju (Juliana de Almeida), o burrinho, Dr. Gonda (Tiago Gondim) e a vaquinha, Dra. Nana (Ana Flávia).



Toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para a manutenção do trabalho dos Doutores da Alegria nos cinco hospitais atendidos pelos palhaços no Recife: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Procape e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). Os alimentos arrecadados na venda dos ingressos sociais serão doados ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).



A apresentação contará com tradução em libras. Participam da sessão especial as intérpretes Renata Dantas e Taynara Reis, da CM Libras – Comunicação para o Mundo.



SERVIÇO:

Espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria”

Quando: 6 de dezembro, sábado, às 16h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e R$ 20 (meia-entrada).

À venda pelo Sympla