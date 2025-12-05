Espetáculo "Natal dos Doutores da Alegria" ganha sessão única no Recife
Presépio musical dos Doutores da Alegria conta a história do nascimento do menino Jesus pelo olhar dos palhaços. Apresentação acontecerá no Teatro do Parque, no Recife, neste sábado (6), às 16h.
Publicado: 05/12/2025 às 11:24
Doutores da Alegria apresenta presépio musical neste sábado (6), no Teatro do Parque. (Lana Pinho)
Os Doutores da Alegria vão apresentar a versão dos palhaços para a história mais conhecida do mundo: o nascimento do menino Jesus. O espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria” fará sessão única neste sábado, 6 de dezembro, às 16h, no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e estão disponíveis pela plataforma Sympla.
O espetáculo é um presépio musical de palhaços: a trilha sonora é executada ao vivo pelos próprios palhaços, com canções da música popular brasileira que encantam crianças e adultos. A sensibilidade e a emoção que o espetáculo desperta convivem com as bobices e trapalhadas dos Doutores da Alegria, que comemoram 23 anos de atuação no Recife em 2026.
“Apresentamos esse espetáculo há mais de dez anos nos hospitais. No teatro, a experiência é muito especial por conta do palco, da iluminação, do som. É uma chance para as famílias e suas crianças conhecerem o nosso trabalho artístico, que vai além dos hospitais, e colaborarem com a manutenção do programa Palhaços nos hospitais em 2026”, conta Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria e diretor do espetáculo.
Maria e José ganharam versões nada convencionais, interpretados por Dra. MonaLisa (Greyce Braga) e Dr. Dud Grud (Eduardo Filho). Ao invés de Reis Magos, temos Os Reis “Magros”: Dr. Eu_Zébio (Fábio Caio) e Dr. Micolino (Marcelino Dias), cheios de pompa e muita graça. O anjo é Dr. Wago Ninguém (Wagner Montenegro) e a estrela-guia, Dra. Muskyta (Olga Ferrario), anuncia o nascimento.
Nessa história, cada animal que compõe o presépio tem o seu jeitinho particular: a ovelha, Dra. Baju (Juliana de Almeida), o burrinho, Dr. Gonda (Tiago Gondim) e a vaquinha, Dra. Nana (Ana Flávia).
Toda a renda obtida com a venda de ingressos será revertida para a manutenção do trabalho dos Doutores da Alegria nos cinco hospitais atendidos pelos palhaços no Recife: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Procape e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). Os alimentos arrecadados na venda dos ingressos sociais serão doados ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).
A apresentação contará com tradução em libras. Participam da sessão especial as intérpretes Renata Dantas e Taynara Reis, da CM Libras – Comunicação para o Mundo.
SERVIÇO:
Espetáculo “Natal dos Doutores da Alegria”
Quando: 6 de dezembro, sábado, às 16h
Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 30 (ingresso social com a doação de 1 quilo de alimento) e R$ 20 (meia-entrada).
À venda pelo Sympla