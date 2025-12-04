Sanfoneiro Vinícius Nogal estreia show solo no 29º Baile do Forrobodó

Novo show do músico pernambucano Vinícius Nogal traz repertório que vai de Dominguinhos a Djavan e incorpora vivências do artista na Índia.

Vinícius Nogal ( Divulgação)

Depois de participar do festival One World One Family, na Índia, o músico Vinícius Nogal volta a Pernambuco trazendo novas referências musicais na bagagem. Parte dessa experiência transborda no repertório do seu primeiro show solo, que estreia nesta sexta-feira (5), no 29º Baile do Forrobodó, que acontece no Clube dos Oficiais da PM, no Recife.

A apresentação também destaca clássicos da música brasileira que influenciaram o trabalho de Nogal, como Dominguinhos, Marinês, Gil e Djavan. Para defender esse repertório de peso, o músico conta com a ajuda de participações especiais, como a cantora e compositora Marília Parente, o cantor Silvério Pessoa e a flautista Ingrid Guerra.

A proposta combina modernidade, afetividade e improviso, marcando uma nova fase da carreira de Nogal. “Estou profundamente empolgado em unir as experimentações da música indiana ao forró raiz, que sempre foi o alicerce da minha formação”, diz.

“Sinto que este é o momento ideal para expandir minha visão musical, explorando novas texturas sem perder a essência. Entre releituras de clássicos e composições autorais, quero apresentar um trabalho que honra a tradição e aponta para novos horizontes. Vai ser bonito demais”, completa o músico.

Sobre Nogal

Vinícius Nogal é sanfoneiro, cantor, compositor e professor de música recifense. Sua trajetória atravessa gêneros como forró pé de serra, frevo e choro, construindo uma sonoridade que une tradição nordestina e música brasileira contemporânea.

O músico já homenageou mestres como Noca do Acordeon em projetos autorais e festivais de choro, participou de turnê na Índia representando a música brasileira e dividiu palcos com nomes da cena pernambucana, como Spok, Junior Barreto e Laís Senna, com quem também gravou discos e singles.

Serviço:

Onde: Clube dos Oficiais da PM/CBM-PE (Av. João de Barros, 357 - Boa Vista, Recife)

Quando: Nesta sexta-feira (5), às 20h

Ingressos: R$ 40 e R$50,00

