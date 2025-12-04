° / °
Roupa Nova anuncia show no Recife em 2026

O show integra a sequência da turnê que marca a nova fase da banda

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/12/2025 às 19:41

Banda Roupa Nova /Divulgação

Banda Roupa Nova (Divulgação)

A banda Roupa Nova voltará a se apresentar no Recife. O retorno à capital pernambucana acontecerá no dia 24 de abril de 2026, no Classic Hall.

O show integra a sequência da turnê que marca a nova fase da banda, mantendo a essência construída ao longo de mais 40 anos de existência.

A banda formada por Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares, promete trazer no repertório, clássicos como “Dona”, “Whisky a Go Go”, “Volta pra Mim” e “A Viagem”, além de surpresas preparada para o público pernambucano.


Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Classic Hall e também no site Eventim.

