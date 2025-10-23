° / °
Réveillon 2026: Recife confirma Anitta e mais; veja atrações da Virada Recife

A Prefeitura do Recife confirmou, nesta quinta-feira (23), o show de Anitta durante as festividades da Virada Recife 2026

Bartô Leonel e Igor Fonseca

Publicado: 23/10/2025 às 11:38

A cantora Anitta foi confirmada como atração durante os shows de virada de ano no Recife, realizado nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, na Praia do Pina, Zona Sul da capital. (Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A cantora Anitta foi confirmada como atração na Virada Recife, que acontecerá nos dias 27, 28 e 31 de dezembro de 2025, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), a presença da cantora nas festividades de virada de ano.

A programação conta, ainda, com nomes como Wesley Safadão, João Gomes, Alceu Valença, Gusttavo Lima, Natanzinho, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan.

Confira a programação completa

27/12


Gusttavo Lima
Natanzinho Lima
João Gomes
Zé Vaqueiro
Eric Land
Juciê

28/12


Anitta
Xand Avião
Raphaela Santos
Priscila Senna
PV Calado

31/12


Wesley Safadão
Matheus & Kauan
Alceu Valença
Lipe
Matheus Moraes

Em 2025, a virada de ano no Recife reuniu 1,2 milhão de pessoas ao longo de quatro dias de festividades promovidas pela Prefeitura.

No polo do Pina, 550 mil pessoas acompanharam as apresentações de Nattan, Alok, Juciê, Matheus Moraes e Patusco, de acordo com a gestão municipal.

