Médico recebe sentença por fornecer cetamina a Matthew Perry, o 'Chandler' da série 'Friends'

O médico que administrou o remédio ao ator Matthew Perry pode ser condenado a até 40 anos de prisão, além de uma multa que pode alcançar milhões de dólares

Matthew Perry como Chandler em cena de Friends. Foto: NBC/Divulgação ()

Um dos médicos que administrou cetamina — remédio usado como sedativo e para o tratamento de depressão severa e resistente — ao ator Matthew Perry, famoso pela série "Friends", nos meses anteriores à sua overdose fatal, receberá a sentença nesta quarta-feira (3) em um tribunal de Los Angeles.

Salvador Plasencia, 43 anos, um dos cinco acusados pela morte de Perry em outubro de 2023, se declarou culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina.

Ele pode ser condenado a até 40 anos de prisão, além de uma multa que pode alcançar milhões de dólares. Além disso, Plasencia renunciará à licença médica. Em uma audiência do processo, a advogada de Plasencia, Karen Goldstein, disse que o cliente lamentava profundamente suas ações.

A morte de Perry, aos 54 anos, chocou os fãs de "Friends" ao redor do mundo, que sabiam de sua luta contra a dependência de drogas.