BBB 26: 10 participantes serão escolhidos nas Casas de Vidro; entenda
A nova temporada do Big Brother Brasil 26 (BBB26) começa em 12 de janeiro do próximo ano
Publicado: 03/12/2025 às 15:38
O BBB 25 tem estreia marcada para 13 de janeiro (Foto: Reprodução)
O Big Brother Brasil 26 contará com novas dinâmicas, começando com a escolha dos participantes. Desta vez, através de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, o público poderá selecionar 10 dos 20 brothers que entrarão no reality - estes 10 serão todos os participantes do grupo Pipoca.
A nova temporada do reality começa em 12 de janeiro do próximo ano. Antes da estreia oficial, quatro pré-selecionados farão parte de cada Casa de Vidro, nas quais o homem e a mulher mais votados garantem vaga no início da disputa. A escolha será feita a partir dos votos do público no site oficial do reality.
A edição também contará com outros pontos interativos, como o Cartola BBB, que pedirá para o público montar times com os participantes, acumulando pontos com o desempenho deles no confinamento, como vitórias em provas, entradas no VIP e fugas de paredões.
A apresentação do BBB 26 será de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.
