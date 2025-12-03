BBB 26: 10 participantes serão escolhidos nas Casas de Vidro; entenda

A nova temporada do Big Brother Brasil 26 (BBB26) começa em 12 de janeiro do próximo ano

O BBB 25 tem estreia marcada para 13 de janeiro (Foto: Reprodução)

O Big Brother Brasil 26 contará com novas dinâmicas, começando com a escolha dos participantes. Desta vez, através de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, o público poderá selecionar 10 dos 20 brothers que entrarão no reality - estes 10 serão todos os participantes do grupo Pipoca.

A nova temporada do reality começa em 12 de janeiro do próximo ano. Antes da estreia oficial, quatro pré-selecionados farão parte de cada Casa de Vidro, nas quais o homem e a mulher mais votados garantem vaga no início da disputa. A escolha será feita a partir dos votos do público no site oficial do reality.

A edição também contará com outros pontos interativos, como o Cartola BBB, que pedirá para o público montar times com os participantes, acumulando pontos com o desempenho deles no confinamento, como vitórias em provas, entradas no VIP e fugas de paredões.

A apresentação do BBB 26 será de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.