"O Agente Secreto" e Wagner Moura vencem prêmio de críticos de Nova York

O New York Film Crtitics Circle Awards deu os prêmios de melhor filme internacional e melhor ator ao filme "O Agente Secreto" e ao ator Wagner Moura nesta terça-feira (2).

"O Agente Secreto" (Foto: Victor Jucá/Divulgação)

Depois de sair do Gotham Awards sem nenhum prêmio na segunda-feira (1), o filme pernambucano “O Agente Secreto” volta a brilhar na temporada de premiações norte-americanas. Nesta terça-feira (2), o longa de Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura, que protagoniza a produção, venceram nas categorias de melhor filme internacional e melhor ator, respectivamente, no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC).

A premiação é promovida pelo Círculo de Críticos de Nova York e é considerada uma das mais importantes da indústria cinematográfica. O cineasta Kleber Mendonça Filho já levou o prêmio de melhor filme internacional da organização anteriormente com “Bacurau” (co-dirigido por Juliano Dornelles), em 2020. No mesmo ano, o sul-coreano “Parasita” venceu na categoria de melhor filme, adiantando seu favoritismo ao Oscar daquele ano, em que venceu quatro prêmios, entre eles o de melhor filme e melhor filme internacional.

Em 2024, “Ainda estou aqui” perdeu o prêmio de melhor filme internacional NYFCC para o indiano “Tudo que imaginamos como luz”. Já em 2023, o francês “Anatomia de uma queda” venceu o prêmio na mesma categoria e também no Oscar. Apesar dos escolhidos pelo NYFCC nem sempre coincidir com os do Oscar, a premiação é um bom termômetro para medir o interesse internacional em torno de um filme.

No twitter, Kleber Mendonça Filho comemorou as vitórias e disse que precisava de um brinde: “Uma grande notícia. I need a drink”, brincou.

