Baile do Menino Deus se expande com apresentação inédita em Goiana e cortejo no Recife

O tradicional espetáculo Baile do Menino Deus, realizado há mais de duas décadas no Recife, vai se expandir neste ano com uma apresentação em Goiana e um cortejo pelas ruas do Recife Antigo. No próximo sábado, a partir das 20h, ele chega à cidade da Mata Norte para uma apresentação inédita e gratuita. A nova montagem, também dirigida por Ronaldo Correia de Brito e com assistência de direção de Quiercles Santana, será encenada na Praça da Misericórdia, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia.

Já no dia 14, o desfile, em parceria com a Prefeitura do Recife, tem concentração às 16h, no Cais da Alfândega, e percorre as ruas do bairro até a Praça do Arsenal da Marinha com enredo, cantores, músicos e bailarinos da ópera popular unidos a grupos de pastoril, reisado, guerreiro, maracatu e cavalo marinho. Os participantes se juntarão a blocos líricos, à Orquestra Sinfônica e a passistas da Escola de Frevo do Recife no trecho final do trajeto. Serão aproximadamente 300 pessoas envolvidas diretamente no resgate de uma tradição do período natalino cuja manifestação tem sido cada vez menos expressada.

“O Baile do Menino Deus é um espetáculo cuja dramaturgia é sobre abrir portas. Então nós esperamos que o espetáculo abra muitas portas em Goiana para a arte e muitas outras manifestações”, comemora Ronaldo, cearense radicado no Recife desde o fim da década de 1960. Ele criou a peça teatral em 1983, ao lado dos amigos Assis Lima, escritor, e Antonio Madureira, compositor.

A proposta da trama é celebrar um Natal verdadeiramente brasileiro, em oposição aos formatos importados com neve, trenó, renas, Papai Noel e outros elementos contrastantes com a realidade local. Para contar a história mais conhecida da cultura ocidental, o nascimento do menino Jesus, o enredo costura, no palco, manifestações como cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas e outras linguagens.

O Baile do Menino Deus recebe mais de 60 mil pessoas em três noites de encenação no Marco Zero, sempre nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20h. Em Goiana, a expectativa é atrair não apenas os goianenses, mas também moradores de cidades vizinhas. A empreitada é uma parceria da TBC Produções com a Relicário Produções, que produz o Baile da Praça do Marco Zero, com patrocínio da Prefeitura de Goiana, da Hemobrás e do Governo do Brasil. “O Baile está cada vez mais grandioso, ganhando outros braços. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação de uma grande equipe ao longo de mais de duas décadas”, defende Carla Valença, da Relicário.

A trama é guiada por dois Mateus, personagens incorporados dos reisados e interpretados por Arilson Lopes e Sóstenes Vidal, em busca de uma porta atrás da casa onde nasceu o menino Jesus – metáfora atemporal para o empenho constante por oportunidades, esperança e realização em um mundo obstruído por privilégios, inacessibilidade e desigualdades.

O objetivo da dupla de brincantes, com textos ora poéticos, ora cômicos, é reverenciar o recém-nascido e pedir autorização da família para promover uma festa. Na brincadeira de Natal promovida pelo Baile do Menino Deus, José é sanfoneiro, vivido pelo multiinstrumentista e compositor paraibano Lucas Dan. Maria fica sob a batuta da cantora, compositora, atriz e bailarina Laís Senna.

Durante o percurso em buca da casa, eles se deparam com seres fantásticos, como o temível Jaraguá e a Burrinha Zabilin, o Boi, o Anjo Bom, ciganas e os Santos Reis, representados pelos três principais povos formadores da identidade étnica, social e cultural do Brasil: negros, indígenas e ibéricos. Os atores Djaelton Quirino e Daniel Barros (que fazem Mateus no Marco Zero) e o bailarino José Valdomiro interpretam os reis magos.

“É muito especial ver o Baile do Menino Deus chegando a Goiana pela primeira vez. Esse espetáculo faz parte da vida de muita gente no Recife há mais de 20 anos, e agora temos a chance de compartilhar essa experiência com o público goianense. Estamos dedicados a construir um momento grandioso”, diz Tainá Menezes. Ela é diretora executiva da montagem em Goiana, onde a direção de produção é de Tomás Brandão.

A ópera popular conta com os vocais de Isadora Melo, Sue Ramos, Gabi Martinez, Sarah Leandro, Carlos Filho, Guilherme Jacobsen, Cláudio Rabeca e Ricardo Santos, acompanhados por uma orquestra sob regência do maestro e bandolinista Rafael Marques e composta por Ângelo Lima, Emerson Coelho, Emerson Rodrigues, Felipe Costta, João Pimenta, Aristide Rosa, Raquel Paz e Jonatas Gomes. No corpo de baile, estão Isabela Loepert, Marcela Aragão, Gabi Carvalho, Jonas Alves, José Valdomiro, Tiago Vieira, Fernando Gomes, Pinho Fidelis e Maycon Douglas, sob coreografia de Sandra Rino.

