Cadeirante, indígena e ativista cultural: conheça Alice Xukuru, que está no Rancho do Maia de Natal

Alice Xukuru nasceu é da etnia Xukuru de Ororubá e nasceu em Pasqueira, mas vive no Ibura, no Recife. Jovem comanda projetos sociais e deve permanecer no Rancho do Maia de Natal até o dia 20 deste mês.

Alice Xukuru (Reprodução/Instagram)

O Rancho do Maia, reality show promovido pelo influenciador alagoano Carlinhos Maia, estreou sua edição de Natal na última segunda-feira (2) trazendo alguns nomes pernambucanos em seu elenco. Entre eles, destaca-se a influenciadora Alice Xukuru, que é indígena da etnia Xukuru de Ororubá, nascida na cidade de Pesqueira e radicada no bairro do Ibura, no Recife.

A jovem de 19 anos de idade é cadeirante por conta de uma paralisia nas pernas, desenvolvida aos 10 anos de idade. Por conta da condição, ela acredita ter se tornado mais sensível com outras pessoas que também têm outros tipos de vulnerabilidade e precisam de suporte. Sua experiência de vida teria sido uma das motivações para estudar Terapia Ocupacional na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), além de ser conselheira jovem da Unicef.

Atualmente, Alice é reconhecida por suas ações na comunidade do Ibura ao coordenar projetos de inclusão desde a adolescência, com o objetivo de ampliar as perspectivas para jovens da periferia recifense. Entre seus projetos está o Cineclube Ibura, que exibe filmes sobre temas ligados a direitos humanos, mudanças climáticas e à luta contra preconceitos e à cultura da favela. Cada sessão conta com uma rodada de debates, que serve para provocar reflexões sobre a diversidade e a cultura da comunidade indígena onde nasceu.

Ao lado de outros jovens, a estudante também criou o coletivo Arte na Favela, que hoje reúne cerca de 200 pessoas. Esse último projeto é voltado para a cultura hip hop e promove apresentações de rap, batalhas de rima e grafite.

O público poderá conhecer melhor Alice no Rancho de Natal, que acontece em Maceió, até o dia 20 de dezembro. A transmissão do reality é feita no perfil de Instagram do próprio Carlinhos Maia.



*Com informações da Agência Brasil