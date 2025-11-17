Festival de Cinema Francês do Brasil exibe filmes, inéditos e um clássico

O evento começa em nos cinemas de todo o Brasil a partir do dia 27 de novembro

(Divulgação)

No dia 27 de novembro se inicia o 16º Festival de Cinema Francês do Brasil, que ganha as telas de todo o país com 20 longas já exibidos em grandes festivais do mundo, como Cannes e Veneza, e ainda um clássico.

Único evento francês de âmbito nacional e simultâneo, realizado em cidades de maior e menor porte, incluindo as capitais, o festival já contabiliza mais de dois milhões de espectadores desde sua criação.

Entre as produções, estão obras como O Estrangeiro, de François Ozon, Jovens Mães, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, Vizinhos Bárbaros, de Julie Delpy, Mãos à Obra, de Valérie Donzelli — vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2025 —, O Apego, de Carine Tardieu, 13 Dias, 13 Noites, de Martin Bourboulon, O Segredo da Chef, de Amélie Bonnin, que abriu o Festival de Cannes 2025 - e Os Bastidores do Amor, de Victor Rodenbach.

Os filmes trazem atuações memoráveis de artistas como Isabelle Huppert – convidada de honra do festival. Como em outros anos, uma delegação artística formada por atores e diretores estará em São Paulo e no Rio de Janeiro.

São eles, a atriz Isabelle Huppert e os atores Bastien Bouillon e Salif Cissé; as diretoras Fabienne Godet e Valérie Donzelli e os diretores Victor Rodenbach e Jean-Claude Barny e o ator e diretor Pierre Richard. Ainda nas duas cidades, uma mostra gratuita exibe cinco filmes em realidade virtual com curadoria de Michel Reilhac, fundador da Venice VR.

Os diretores e curadores do Festival de Cinema Francês do Brasil, Christian e Emmanuelle Boudier, destacam a relevância do evento diante do atual cenário geopolítico global: “Nesses tempos de crises políticas, guerras e conflitos, que nos desafiam todos os dias, esperamos que os filmes da seleção possam abrir perspectivas, levantar questões e, talvez, trazer respostas”, afirma Christian. E complementa Emmanuelle: “Seja de forma leve ou mais séria, nosso objetivo é criar oportunidades de intercâmbio e participar de uma sociedade democrática por meio da experiência cinematográfica em comum”.

O Festival de Cinema Francês do Brasil tem apoio de Varilux – marca do grupo Essilor Luxottica - como “patrocinador master” e patrocínios do banco BNP PARIBAS, da EDENRED, da VOLTALIA, do FAIRMONT e da AIR FRANCE, além do Ministério da Cultura - por meio da Lei Rouanet, e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Outros parceiros essenciais são as Alianças Francesas, a Embaixada da França no Brasil, além das distribuidoras dos filmes, os exibidores de cinema independente e as grandes redes de cinema comercial.

AS CIDADES:

Até dia 10.11 estavam confirmadas as seguintes cidades participantes: Aracaju (SE), Araguaína (TO), Araraquara (SP), Balneário Camboriú (SC), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Botucatu (SP), Búzios (RJ), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Caxias do Sul (RS), Cotia (SP), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Garanhuns (PE),Gurupi (TO), Indaiatuba (SP) Itajubá (MG), Jaguari (RS), João Pessoa(PB), Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Londrina (PR), Lorena (SP), Macaé (RJ), Maceió (AL), Manaus (AM), Maringá (PR), Monte Claros (MG), Natal (RN), Niterói (RJ), Palmas (TO), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Poços de Caldas (MG), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Resende (RJ), Ribeirão Preto (SP), Rio Grande (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Bárbara do Oeste (SP), Santos (SP), São Carlos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Uruguaiana (RS), Vitória (ES) e Volta Redonda (RJ).

