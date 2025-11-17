Mega Fashion Outlet começa nesta quinta (20) no Pernambuco Centro de Convenções
Evento inclui shows ao vivo, desfiles infantil e praça de alimentação estão na programação
Publicado: 17/11/2025 às 19:08
(Divulgação)
O Pernambuco Centro de Convenções recebe, de 20 a 24 deste mês, das 10h às 22h, mais uma edição do Mega Fashion Outlet, maior evento de moda e negócios do Estado. Totalmente gratuito, o encontro reúne mais de 300 expositores de diversos polos de confecção, oferecendo produtos dos segmentos de moda, beleza, acessórios, serviços e muito mais, com descontos que chegam a 70%.
A programação inclui ainda praça de alimentação, shows ao vivo, desfiles infantil e pet, área kids gratuita e a aguardada chegada do Papai Noel, que marca o clima natalino do evento.
Além das compras, o público pode participar de uma ação social: a cada 1 kg de alimento doado, o visitante recebe 1 cupom para concorrer a R$ 10 mil em vales-compra para utilizar durante a feira.
Com variedade, entretenimento e solidariedade reunidos em um só lugar, o Mega Fashion Outlet se consolida como o destino ideal para quem deseja antecipar as compras de Natal e Réveillon e viver uma experiência completa para toda a família.