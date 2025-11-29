Documentário dos 200 anos do Diario de Pernambuco é lançado em sessão no Cinema São Luiz
Filme antecede sessão especial de O Agente Secreto e destaca legado do jornal em sessão comemorativa no Cinema São Luiz
Publicado: 29/11/2025 às 18:32
Documentário sobre os 200 anos do Diario de Pernambuco foi exibido no Cinema Sã Luiz neste sábado (29) (Crysli Viana/DP Foto)
O Cinema São Luiz recebeu, na tarde deste sábado (29), a sessão de exibição do curta Diario de Pernambuco 200 anos, parte das comemorações pelo bicentenário do jornal mais antigo em circulação na América Latina. O público ocupou a sala histórica para acompanhar o registro audiovisual que revisita a trajetória da instituição e o papel que o periódico desempenhou na formação da memória jornalística do país.
Dirigido por Raoni Moreno, o filme percorre diferentes fases do Diario e destaca momentos que marcaram a relação do jornal com a sociedade ao longo de dois séculos. Depoimentos de profissionais e pesquisadores ajudam a reconstruir essa linha do tempo, mostrando como rotinas de cobertura, decisões editoriais e mudanças tecnológicas moldaram a atuação do veículo desde 1825.
Entre os participantes estão Marilourdes Ferraz, primeira jornalista do Diario; o ex-diretor de redação Ricardo Leitão; o historiador George Cabral; a professora Májory Miranda; o colunista João Alberto e os repórteres Marília Parente e André Guerra. Também dão voz à história o superintendente Diogo Vital e o presidente do Grupo Diario, Carlos Frederico Vital.
Com fotografia de Francisco Teixeira, direção de produção de Ivana Sampaio e narração de Ricardo Fleury, o documentário coloca em perspectiva o esforço coletivo que sustentou o jornal em mudanças políticas, sociais e tecnológicas. O filme busca mostrar como cada profissional, matéria e edição ajudou a transformar o Diario como testemunha dos acontecimentos que moldaram o Recife, Pernambuco e o Brasil.
A sessão preparou o terreno para a exibição de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que inclui o jornal na sua história de maneira significativa.
“O documentário permite que um público maior tenha acesso à importância desse trabalho que o Diario tem feito ao longo desses dois séculos”, afirma Ennio Benning, responsável pelo livro Diario de Pernambuco: 200 Anos.
“A produção representa uma das mais honrosas missões que abraçamos em 2025: contar a história do jornal mais antigo da América Latina em atividade”, acrescenta Joaquim Lima, diretor de Marketing do Grupo Diario.
“Acho que o resultado do documentário ficou muito bacana e nos enche de orgulho, porque ficou bastante dinâmico”, diz Raoni Moreno. “As entrevistas e as imagens relembram os principais elementos que representam a imagem do Diario. Vê-lo na tela do Cinema São Luiz é uma imensa satisfação”.