Documentário dos 200 anos do Diario de Pernambuco é lançado em sessão no Cinema São Luiz

Filme antecede sessão especial de O Agente Secreto e destaca legado do jornal em sessão comemorativa no Cinema São Luiz

Documentário sobre os 200 anos do Diario de Pernambuco foi exibido no Cinema Sã Luiz neste sábado (29) (Crysli Viana/DP Foto)

O Cinema São Luiz recebeu, na tarde deste sábado (29), a sessão de exibição do curta Diario de Pernambuco 200 anos, parte das comemorações pelo bicentenário do jornal mais antigo em circulação na América Latina. O público ocupou a sala histórica para acompanhar o registro audiovisual que revisita a trajetória da instituição e o papel que o periódico desempenhou na formação da memória jornalística do país.

Dirigido por Raoni Moreno, o filme percorre diferentes fases do Diario e destaca momentos que marcaram a relação do jornal com a sociedade ao longo de dois séculos. Depoimentos de profissionais e pesquisadores ajudam a reconstruir essa linha do tempo, mostrando como rotinas de cobertura, decisões editoriais e mudanças tecnológicas moldaram a atuação do veículo desde 1825.

Entre os participantes estão Marilourdes Ferraz, primeira jornalista do Diario; o ex-diretor de redação Ricardo Leitão; o historiador George Cabral; a professora Májory Miranda; o colunista João Alberto e os repórteres Marília Parente e André Guerra. Também dão voz à história o superintendente Diogo Vital e o presidente do Grupo Diario, Carlos Frederico Vital.

Repórtes do Diario, André Guerra (ao centro) e Marília Parente (à direita), falaram sobre o documentário (crédito: Crysli Viana/DP Foto)

Com fotografia de Francisco Teixeira, direção de produção de Ivana Sampaio e narração de Ricardo Fleury, o documentário coloca em perspectiva o esforço coletivo que sustentou o jornal em mudanças políticas, sociais e tecnológicas. O filme busca mostrar como cada profissional, matéria e edição ajudou a transformar o Diario como testemunha dos acontecimentos que moldaram o Recife, Pernambuco e o Brasil.

A sessão preparou o terreno para a exibição de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que inclui o jornal na sua história de maneira significativa.

“O documentário permite que um público maior tenha acesso à importância desse trabalho que o Diario tem feito ao longo desses dois séculos”, afirma Ennio Benning, responsável pelo livro Diario de Pernambuco: 200 Anos.

“A produção representa uma das mais honrosas missões que abraçamos em 2025: contar a história do jornal mais antigo da América Latina em atividade”, acrescenta Joaquim Lima, diretor de Marketing do Grupo Diario.

“Acho que o resultado do documentário ficou muito bacana e nos enche de orgulho, porque ficou bastante dinâmico”, diz Raoni Moreno. “As entrevistas e as imagens relembram os principais elementos que representam a imagem do Diario. Vê-lo na tela do Cinema São Luiz é uma imensa satisfação”.