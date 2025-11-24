Diario de Pernambuco é homenageado pelos 200 anos em sessão solene na Câmara do Recife

Durante o evento, foi entregue um certificado em homenagem à trajetória do jornal mais antigo em circulação da América Latina

Homenagem da Câmara dos Vereadores do Recife ao Diario (Foto: Rafael Vieirs/DP Foto)

O bicentenário do Diario de Pernambuco, o jornal em circulação mais antigo da América Latina, foi celebrado com uma sessão solene realizada no plenário da Câmara Municipal do Recife, no centro da capital. A iniciativa, proposta pelo vereador Felipe Francismar (PSB), representa mais um reconhecimento público à trajetória do periódico.

Na ocasião, o presidente do jornal, Carlos Frederico Vital, recebeu um certificado de honra em homenagem aos 200 anos do Diario.

“A Câmara já havia reconhecido o Diario como patrimônio e foi daqui, inclusive, que surgiu a ideia de torná-lo Patrimônio Imaterial e Histórico e Cultural do município. Nós também já somos considerados patrimônio a nível federal, por conta do nosso acervo. Isso tem um significado enorme, realmente muito importante. Agora, estamos aguardando que a nossa governadora e a Assembleia Legislativa também reconheçam o Diario como patrimônio de Pernambuco, para que possamos completar esse ciclo”, destacou o presidente do jornal.

Já o vereador Felipe Francismar frisou a importância do Diario para a imprensa e o comprometimento em noticiar os fatos nacionais e internacionais. “A gente está fazendo aqui justiça, pois o Diario de Pernambuco existe desde antes de o Recife se tornar capital de Pernambuco. Ele se destaca pela respeitabilidade e credibilidade da informação, fazendo jornalismo da maneira correta e séria, sempre respeitando as pessoas e, sobretudo, entregando aquilo que é mais importante. Sua trajetória está intimamente ligada ao desenvolvimento da imprensa nacional e à preservação da memória coletiva.”

Também estiveram presentes na solenidade o presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), o deputado estadual Francismar Pontes (PSB), o superintendente geral da Alepe Aldemar Santos, o diretor de redação do Diario de Pernambuco Ricardo Novelino e a diretora de jornalismo Paula Lousada.



A cerimônia integrou a série de homenagens recebidas pelo Diario ao longo de novembro, mês marcado pelas comemorações dos seus 200 anos, completados em 7 de novembro de 1825. Entre os tributos programados, também foi confirmada uma solenidade na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 15 de dezembro, proposta pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), no Plenário Ulysses Guimarães.

As celebrações pelo bicentenário começaram no início de novembro. No dia 3, o Teatro de Santa Isabel recebeu um evento que reuniu autoridades, profissionais da imprensa e artistas ligados à história do jornal.

No dia 7 de novembro, data exata do bicentenário, a sede do Diario, em Santo Amaro, recebeu um bolo comemorativo que marcou simbolicamente os 200 anos de atividades do veículo.

A data também ficou marcada pela abertura da cápsula do tempo do jornal, lacrada em 1925 durante as comemorações do centenário. O material, preservado ao longo de um século pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), revelou documentos e objetos que resgatam aspectos da memória do periódico e da própria história de Pernambuco.

Ainda no mesmo dia, foi lançado o livro “Diario de Pernambuco: 200 anos”, de Ennio Benning, com contribuições de Ângelo Castelo Branco, Fernando Barros Correia e Ítalo Rocha Leitão. A obra mescla relatos históricos, conteúdo jornalístico e referências culturais para retratar a trajetória do jornal, que acompanhou transformações sociais do estado e do Brasil.

O mês de novembro também incluiu uma homenagem ao Diario na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Durante o evento, o presidente do Diario, Carlos Frederico Vital, recebeu um certificado de honra alusivo aos 200 anos do periódico.

As celebrações se somaram a distinções concedidas por diversas instituições, entre elas o Prêmio Pernambuco de Ouro da Academia Brasileira de Ciências Criminais, homenagens da Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet) e do Grupo de Amigos do Turismo (GAT), além de outras manifestações que reforçaram a importância histórica e cultural do Diario de Pernambuco.