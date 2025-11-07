IAHGP revela cápsula do tempo no bicentenário do Diario de Pernambuco

O momento marcou os 200 anos do Diario de Pernambuco (Melissa fernandes/DP Foto)

Durante a cerimônia em homenagem aos 200 anos do Diario de Pernambuco, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) revelou uma cápsula do tempo guardada há um século. O momento marcou um dos pontos altos das comemorações do bicentenário do jornal mais antigo em circulação da América Latina.

Dentro da cápsula, cuidadosamente preservada, foram encontrados objetos que simbolizam a rotina e a cultura da época: um abridor de cartas, uma caneta e exemplares originais do Diario de Pernambuco publicados há cem anos. As páginas dos jornais trazem notícias sobre a própria festa do centenário do veículo, realizada em 1925, registrando o orgulho e a relevância que o periódico já possuía na história pernambucana.

A descoberta emocionou os presentes, que puderam observar de perto os itens que atravessaram gerações.