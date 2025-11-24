200 anos do Diario: jornal revela todos os itens que estavam em cápsula do tempo centenária

A cápsula centenária foi aberta no dia do aniversário de 200 anos do jornal e os materiais que estavam dentro do equipamento foram divulgados pelo IAHGP

Edição de 100 anos do Diario de Pernambuco estava dentro de cápsula aberta no dia 7 de novembro de 2025 (Foto: Cryslli Viana/DP Foto)

Exemplares do Diario de Pernambuco, edições de outros jornais publicados em 1925, revistas comemorativas, fotografias, selos, convites e uma carta manuscrita pelo jornalista Naassom Figueiredo estavam entre os materiais encontrados na cápsula do tempo aberta no dia 7 de novembro, aniversário de 200 anos do Diario. Nesta segunda-feira (24), o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), no Recife, revelou todos os itens que estavam dentro da cápsula.

A caixa de madeira de cedro foi lacrada há cem anos, durante as comemorações do centenário do jornal, e permaneceu preservada até a cerimônia que marcou os 200 anos do periódico mais antigo em circulação da América Latina.

A cápsula do tempo lacrada em 1925 reuniu um conjunto variado de materiais que retratam a produção jornalística, a vida institucional do Diario de Pernambuco e o contexto histórico do período. O núcleo mais volumoso é composto por 13 exemplares do próprio jornal, publicados entre 1922 e 1925, incluindo edições regulares e a edição especial comemorativa do centenário, de 7 de novembro de 1925.

Além desse conjunto, a cápsula preservou ainda oito jornais de outras redações que circularam na mesma data, sendo eles A Província, A Serra, A Rua, A Notícia, Diário do Estado, Jornal do Comércio e Jornal Pequeno.

Também foram encontrados oito revistas, entre elas títulos comemorativos como a ‘Revista Diario de Pernambuco 1º Centenário’ e a ‘Revista Notícias das Festas do 1º Centenário’, além de publicações culturais que circulavam na década de 1920, como Noites de Natal, A Ocasião, Revista da Cidade e a edição de janeiro de 1928 da revista internacional Espanha América.

Entre os objetos avulsos, o acervo inclui dois cartazes do centenário, três convites para o almoço comemorativo, um boletim bibliográfico, um conjunto de 26 selos produzidos para marcar os 100 anos do jornal, uma caneta com a inscrição “Lembrança do DP”, um abridor de cartas de plástico e um postal com fotografia do prédio do Diario, com selo colado no verso.

O material textual mais extenso é a carta manuscrita de Naassom Figueiredo, composta por 12 folhas, que traz dados biográficos e registros de sua passagem pelo jornal.

As dez fotografias preservadas incluem um retrato de Naassom Figueiredo aos 25 anos (1912), uma foto de sua família, imagens do prédio do jornal em 1925 e registros completos dos eventos do centenário, com fotos da festa noturna, almoço, concerto, salão montado para as comemorações, equipe de funcionários e da seção dos linotipos em funcionamento.

O conjunto, composto por jornais, revistas, correspondências, fotografias, objetos pessoais e material comemorativo, oferece um inventário detalhado da atividade editorial e do ambiente institucional do Diario de Pernambuco em seu primeiro centenário.

A abertura da peça exigiu a remoção cuidadosa de parafusos e arames utilizados há um século. Como o espaço interno não permitia a extração dos objetos, a caixa precisou ser aberta ao meio. A cerimônia ocorreu no auditório do IAHGP e reuniu pesquisadores, autoridades e profissionais da imprensa. Todos os materiais encontrados seguirão para processo de restauração sob responsabilidade da empresa Arte Sobre Arte Restauro.