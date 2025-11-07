Corte do bolo marca celebração dos 200 anos do Diario de Pernambuco

Cerimônia reuniu a equipe do jornal na tarde desta sexta-feira (7) em um momento de celebração e reconhecimento à trajetória bicentenária do jornal

Corte do bolo marca celebração dos 200 anos do Diário de Pernambuco (Foto: Francisco Silva/DP)

O corte do bolo em comemoração aos 200 anos do Diario de Pernambuco marcou a tarde desta sexta-feira (7), na redação do jornal, reunindo toda a equipe em um momento simbólico de celebração e gratidão pelo bicentenário do mais antigo jornal em circulação da América Latina, fundado em 1825.

Durante o encontro, a diretora de jornalismo Paula Losada destacou a importância de alcançar a marca de dois séculos de história.

“O jornal está vivo, então isso é muito importante para a gente. É uma vitória chegar até aqui e chegar muito bem”, afirmou.

O diretor da redação Ricardo Novelino ressaltou o empenho coletivo que resultou no caderno especial dos 200 anos.

“Foi um esforço conjunto entre todos os setores, redação, comercial, marketing. Cada um fez a sua parte, mergulhou na história do jornal, entrou no arquivo, viu as capas e os textos. Esse trabalho só foi possível com a dedicação de cada um”, disse.

A diretora de operações Ana Cristina Feitosa agradeceu o engajamento das diversas áreas que compõem o jornal. “Quero agradecer pela paciência, pela compreensão e pelo espírito de time. A empresa começa lá na portaria, passa pelos motoristas, ASGs, pessoal do administrativo, comercial, financeiro, jurídico, TI e chega à redação. É um conjunto de pessoas que faz o Diariorio acontecer todos os dias”, destacou.

O diretor de marketing Joaquim Lima lembrou que as comemorações seguem ao longo do mês.

“Tem sido uma semana intensa e ainda teremos o lançamento de um documentário que vai celebrar a trajetória do Diario de Pernambuco. É uma missão cumprida, mas seguimos trabalhando para encerrar 2025 com chave de ouro”, afirmou.

Para o editora de Vida Urbana, Pupi Rosenthal, que completa 31 anos de profissão, o momento representa um marco para toda a categoria.

“É uma honra participar desse momento do Diario de Pernambuco, símbolo do bom jornalismo. Estamos fazendo uma história que daqui a 100 anos será lembrada, e as pessoas saberão que estivemos aqui neste momento”, disse.

O gerente comercial, Fernando Cruz falou sobre o valor histórico do bicentenário.

“A importância do Diario não dá pra medir só com palavras. São gerações que cresceram junto com o jornal. Eu mesmo cresci vendo o Diariorio na minha casa. Hoje é uma emoção estar aqui e participar dessa história que ainda vai durar muitos e muitos anos”, declarou.

