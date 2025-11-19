Caravana 'Sinta o Som' leva música e criatividade às escolas de Pernambuco

Espetáculo "Entre Rios, Mares e Oceanos" reúne 3,5 mil estudantes de 16 municípios em apresentações que celebram grandes nomes da música brasileira

Caravana 'Sinta o Som' apresenta espetáculo em 16 cidades de Pernambuco (Divulgação)

O projeto sociocultural Sinta o Som chega a Pernambuco com a Caravana Entre Rios, Mares e Oceanos, etapa que marca o encerramento das oficinas realizadas em 16 municípios do estado. Até o dia 22 de novembro, cerca de 3,5 mil estudantes da rede pública apresentam nas escolas o espetáculo inspirado em Lia de Itamaracá, Dorival Caymmi e Tom Jobim, resultado das atividades formativas desenvolvidas ao longo dos últimos meses.

A iniciativa envolveu cidades como Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Trindade, Bodocó, Flores, Pombos, Cupira, Iati, Águas Belas, Bom Conselho, Brejo da Madre de Deus, Caetés, Capoeiras, Riacho das Almas e Saloá. Nessas localidades, crianças e jovens participaram de práticas voltadas à musicalização, expressão corporal e experimentações artísticas, fortalecendo repertórios culturais e vínculos escolares.

Criado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), o Sinta o Som utiliza a arte como ferramenta de aprendizagem, reunindo atividades como percussão corporal, contação de histórias, jogos musicais e produção de instrumentos com materiais recicláveis, propostas que envolvem também professores, ampliando o alcance pedagógico nas unidades de ensino. A circulação em Pernambuco conta com patrocínio do Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O Sinta o Som integra o programa Social Integrado Santander, que reúne ações nas áreas de educação, cultura, esporte e empreendedorismo em municípios com altos índices de vulnerabilidade social. Além do espetáculo, a iniciativa articula projetos como Esporte que Transforma, Farol Viajante e formações para conselhos municipais, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas e para a mobilização comunitária no estado.