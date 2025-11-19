'Apocalipse nos Trópicos' lidera indicações em prêmio de documentário e ganha força para o Oscar

O documentário de Petra Costa, é um dos destaques do IDA Documentary Awards

Encontro de Lula com lideranças evangélicas é registrado no documentário 'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa (Francisco Proner/Netflix/Divulgação)

O documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, é um dos destaques do IDA Documentary Awards, um dos prêmios para documentários mais importantes dos Estados Unidos que será entregue no dia 6 de dezembro.

A produção brasileira concorre em quatro categorias: Melhor Documentário de Longa-Metragem, Melhor Direção, Melhor Produção e Melhor Roteiro.

Na principal categoria do Prêmio, a de Melhor Documentário de Longa-Metragem, Apocalipse nos Trópicos concorre com os americanos Life After, de Reid Davenport, e Seeds, de Brittany Shyne; o ucraniano Songs of Slow Burning Earth, de Olha Zhurba, e o macedônio The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska. Exceto o documentário de Petra Costa, que pode ser visto na Netflix, nenhum dos outros indicados está disponível nas plataformas de streaming que operam no Brasil.

A participação no IDA fortalece a posição de Apocalipse nos Trópicos na corrida ao Oscar, repetindo a jornada que Democracia em Vertigem, também dirigido por Petra Costa, fez em 2020. O Oscar divulga os indicados de sua edição de 2026 no dia 22 de janeiro.

Em Apocalipse nos Trópicos, Petra investiga a relação entre a política e os evangélicos no Brasil. Para entender essa ligação e compor o longa, a documentarista entrevistou lideranças como o pastor Silas Malafaia e o presidente Lula.