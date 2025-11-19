° / °
Racismo escolar é tema de espetáculo em cartaz no Recife

Montagem fica em cartaz na Caixa Cultural Recife de 20 a 29 de novembro, com sessões acessíveis e debates

Diario de Pernambuco

Publicado: 19/11/2025 às 12:11

Espetáculo inicia temporada no Recife/Afroafeto

A CAIXA Cultural Recife recebe, entre os dias 20 e 29 de novembro, o espetáculo “Para Meu Amigo Branco”, que traz o debate sobre racismo para o ambiente escolar. A temporada contará com seis apresentações, sempre às quintas, sextas e sábados. As sessões dos dias 21 e 28 terão intérprete de Libras e debate após a encenação.

A peça acompanha o caso de uma menina de oito anos que sofre um ato de racismo na escola. Enquanto a instituição tenta tratar o episódio como bullying, seu pai tenta mostrar à comunidade escolar a gravidade da situação. O conflito se intensifica quando o pai de um colega, inicialmente solidário, muda de postura ao descobrir que o próprio filho é o responsável pela agressão.

Dirigido por Rodrigo França, que divide a dramaturgia com Mery Delmond, o espetáculo é inspirado no livro homônimo de Manoel Soares. A montagem provoca reflexões sobre privilégios, desigualdades e como o racismo estrutura relações cotidianas, aproximando o público da discussão ao colocar os personagens em circulação pela plateia.

Em circulação pelo país desde 2023, “Para Meu Amigo Branco” já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A produção também foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Cenário, reforçando sua relevância na cena teatral contemporânea.

 

