Pernambucanos dominam indicações ao Prêmio Kwai 2025

Lindaci Luna, Ítalo Sena e Victor Melo representam a força criativa do estado na disputa pelo troféu de "Criador do Ano".

Influenciadores pernambucanos são indicados ao Prêmio Kwai 2025 (Divulgação)

Criadores de conteúdos pernambucanos se destacam na cena digital e aparecem entre os indicados no Prêmio Kwai 2025. Representando a potência criativa do estado, Ítalo Sena, Lindaci Luna e Victor Melo disputam o troféu de “Melhor Criador do Ano”. A cerimônia acontece na próxima quarta-feira (26), no Teatro Santander, em São Paulo.



Ítalo Sena, recifense com mais de 10 milhões de seguidores e mais de uma década de carreira no humor, é um dos nomes representando Pernambuco. Conhecido pelas pegadinhas de rua, ele mistura ironia, improviso e observações do cotidiano, firmando-se como um dos principais criadores de humor digital do país.

Lindaci Luna, natural de Passira, acumula mais de 6 milhões de seguidores no Kwai e se destaca por vídeos espontâneos do dia a dia, sempre ao lado da namorada Andressa. Situações simples, como abrir uma jaca, tornaram-se marca registrada do seu humor leve e da identificação com o público, garantindo forte presença na plataforma.

Fechando o trio, Victor Melo, de Paulista, também ultrapassa a marca de 10 milhões de seguidores e conquistou notoriedade interpretando diversos personagens em esquetes rápidas e bem-humoradas.

