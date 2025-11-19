Irmãos se reúnem em noite do pijama no interior de Pernambuco

O grupo vive em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, e viralizou nas redes sociais após demonstrar muito carinho com a irmã mais velha

Um vídeo gravado no município de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, está emocionando as redes sociais e já conta com mais de 39 mil visualizações.

Na gravação, irmãos de pijamas iguais se juntam para uma 'festa do pijama'. Ao entrar na casa, cada um se apresenta e conta que vieram dormir com a irmã mais velha, que aparece sentada em uma cadeira de rodas.







O vídeo foi compartilhado no Instagram por uma familiar e compartilhado por páginas locais, emocionando usuários da rede social. "Muito emocionante! Não consegui parar de ver e de chorar de emoção", escreveu uma usuária. "Meu Deus, que coisa tão linda! Chorei horrores, ela merece todo amor do mundo", disse outro.