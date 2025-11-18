Retrogaming: Playstation celebra lista de jogos nostálgicos em seu Catálogo de Clássicos

Empresa conta que presença de títulos icônicos garante que o legado de grandes aventuras seja preservado e acessível

Pessoas jogando em um console (Freepik)

Em um mundo onde a tecnologia avança em ritmo acelerado, a preservação da memória digital tornou-se um pilar fundamental da cultura.

Para a indústria de videogames, isso significa garantir que as obras que definiram gêneros e encantaram milhões não se percam no tempo, muitas vezes inacessíveis por conta de hardwares antigos ou dificuldades de acesso.

Por isso, a PlayStation Brasil divulgou um material onde destaca sua responsabilidade, por meio do PlayStation Plus, seu serviço de assinatura de jogos, que pretende conectar a nostalgia dos jogadores veteranos à curiosidade de uma nova geração.

Os jogadores que assinam o plano Deluxe do serviço têm direito a um catálogo onde são oferecidos jogos clássicos, sejam eles obras já histórias ou grandes títulos mais recentes.

"Mais do que apenas um catálogo, o serviço de assinatura funciona como um guardião da história interativa. A PlayStation celebra o retrogaming como uma forma vital de manter o legado vivo e inspirar as inovações futuras", divulgou a marca em comunicado para a imprensa.



Conheça alguns dos títulos mais icônicos disponíveis no serviço:

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Jak and Daxter: The Precursor Legacy (crédito: Divulgação)

Este título foi lançado originalmente na geração do PlayStation 2 e é um dos grandes nomes do gênero de plataforma 3D. O jogo se destacou na época por apresentar um mundo vasto e conectado, sem telas de carregamento entre as áreas. A jogabilidade é centrada na exploração, na coleta de itens essenciais para o progresso e na utilização das habilidades da dupla para superar desafios de salto e combate leve.

Tomb Raider (1996)

Tomb Raider (1996) (crédito: Divulgação)

Os assinantes podem retornar à aventura que deu origem a tudo neste clássico do primeiro PlayStation. Este é o alicerce da ação e aventura, mas com um ritmo muito diferente dos títulos modernos. O foco aqui é a exploração solitária de tumbas e ruínas, a resolução de complexos quebra-cabeças ambientais e a execução de plataformas precisas, onde cada salto é calculado em um ambiente 3D que era revolucionário para a época.

God of War III Remastered

God of War III Remastered (crédito: Divulgação)

Concluindo a saga grega de Kratos, esta versão remasterizada do clássico de PlayStation 3 é um exemplo máximo de ação em escala épica. É um jogo de combate frenético, onde o jogador utiliza as Lâminas do Caos para enfrentar hordas da mitologia grega e, principalmente, deuses e titãs em batalhas colossais. A jogabilidade é focada na ofensiva e nos reflexos, sendo um marco do gênero pela sua intensidade e momentos visualmente impressionantes.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Uncharted: The Nathan Drake Collection (crédito: Divulgação)

Esta coleção reúne as três primeiras aventuras de Nathan Drake, originalmente lançadas no PlayStation 3. Os jogos são conhecidos por estabelecerem o padrão de aventura cinematográfica, misturando exploração de locais exóticos com intensos tiroteios baseados em sistema de cobertura. A jogabilidade alterna constantemente entre escalar ruínas antigas, resolver enigmas históricos e participar de sequências de ação de tirar o fôlego.

The Last of Us Remastered

The Last Of Us (crédito: Divulgação)

Um dos títulos mais aclamados da história da PlayStation, esta versão remasterizada do jogo de PlayStation 3 combina uma narrativa poderosa com uma jogabilidade tensa de sobrevivência. Diferente de um jogo de ação pura, o jogador precisa gerenciar recursos escassos, usar a furtividade para evitar conflito com humanos ou infectados e fabricar itens para sobreviver. A tensão é constante e cada confronto é significativo.

Para os jogadores que desejam se aprofundar ainda mais na história, o Catálogo de Clássicos também inclui a aclamada expansão Left Behind, que oferece uma nova narrativa focada em explorar o passado de Ellie, complementando a jornada principal com momentos emocionantes e um contexto adicional.

Resident Evil 2

Resident Evil 2 (crédito: Divulgação)

Esta é uma recriação completa do clássico de 1998. O jogo moderniza o terror de sobrevivência com uma câmera sobre o ombro, mas mantém a essência da franquia: gerenciamento de inventário limitado, resolução de quebra-cabeças para avançar pela delegacia e a necessidade de conservar munição.

Doom (1993)

Doom (1993) (crédito: Divulgação)

Para quem busca a origem do gênero de tiro em primeira pessoa, o clássico de 1993 é uma parada obrigatória. Este jogo é sobre velocidade e agressividade; não há sistema de cobertura ou recarga de armas. O objetivo é mover-se rapidamente por níveis labirínticos, encontrar chaves para abrir novas áreas e eliminar demônios com um arsenal variado, em um ritmo que ainda hoje é considerado visceral.