Exposição na Galeria Marco Zero explora diálogo entre geometria e natureza

Artista plástica Julieta Cavalcanti (Foto: Divulgação)

Na fronteira entre a precisão matemática e a imprevisibilidade do meio ambiente, as pinceladas de Julieta Cavalcanti revelam um diálogo surpreendente. A artista plástica recifense demonstra como esses universos aparentemente distintos se alimentam mutuamente na exposição A Geometria e a Natureza na Arte, que a Galeria Marco Zero recebe a partir desta quarta-feira (19), às 18h, com entrada gratuita. A mostra permanecerá em cartaz até 2 de janeiro.



Com mais de 20 telas selecionadas, o projeto representa um ano inteiro de dedicação da artista. "Passei vários meses pintando as obras geométricas em casa e as paisagens diretamente no parque, ao ar livre. As árvores foram minha grande inspiração", revela Julieta, em conversa com o Viver, que integrou figuras humanas nessas paisagens. Formada pela Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro, cidade onde vive atualmente.



Ao longo de quase 30 anos de carreira, Julieta Cavalcanti participou de exposições em diversas cidades brasileiras e europeias, como Recife, Rio de Janeiro, Genebra e Paris. Inspirada pelas referências geométricas de Piet Mondrian e Joseph Albers, a artista agrega um olhar sensível sobre a paisagem de forma inédita em sua nova exposição. ”Sou essencialmente colorista. A geometria me permite trabalhar a cor de forma mais direta, mas as paisagens também são muito coloridas. Essa é minha marca registrada”, diz.



O resultado da abordagem superou até mesmo suas próprias expectativas. Para Julieta, a convivência entre formas geométricas e naturais tem tudo para revelar uma harmonia inesperada ao público. "A união dessas duas linguagens tão diferentes criou um diálogo surpreendente. A exposição ocupa uma sala toda branca que valoriza ainda mais as cores vibrantes das obras", celebra a artista.