Exposição do NACC celebra 40 anos da instituição no Cais do Sertão

(Foto: Alan Rodrigues)

A partir desta quinta-feira (06) até o próximo domingo, dia 09 de novembro, o Cais do Sertão, no Bairro do Recife, recebe a 1ª Exposição do NACC, uma mostra beneficente que une arte e solidariedade em comemoração aos 40 anos de atuação do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

A iniciativa é uma parceria com a Galeria Terra Brasilis, que assina a curadoria e a comercialização da exposição sob a direção do marchand Ricardo Bandeira de Melo. O evento reunirá obras do acervo da galeria, com nomes consagrados da arte pernambucana e brasileira, como José Cláudio, Francisco Brennand, Gilvan Samico, Reynaldo Fonseca e Romero de Andrade Lima, além da participação de mais de 30 artistas contemporâneos, entre eles Antonio Mendes, Pietro Severi, Maurício Arraes, Mané Tatu, Alexandre Almeida, Carlos Leite, Heron Martins, Pedro Dias, Ana Vaz, Vânia Coutinho e Marília Didier.

Cada artista participante destinará ao menos 50% do valor de venda de suas obras ao NACC, contribuindo diretamente para a manutenção das ações da instituição, que há quatro décadas oferece hospedagem, alimentação e suporte social e psicológico a crianças em tratamento contra o câncer e seus familiares.

Mais do que uma mostra de arte, o evento propõe um gesto coletivo de solidariedade. “A união entre o NACC e a Galeria Terra Brasilis demonstra como a arte e a solidariedade caminham juntas. Celebrar 40 anos de história com essa exposição é também celebrar a sensibilidade e o poder transformador que unem nossa instituição e a sociedade”, celebra a coordenadora de Marketing do NACC, Isabely Almeida.

“A arte tem o poder de transformar e sensibilizar. Essa exposição é uma celebração da vida, do cuidado e da esperança que o NACC representa há 40 anos. A ideia é que a Exposição do NACC passe a acontecer anualmente, consolidando-se como uma ação contínua de engajamento entre arte e solidariedade”, afirma o marchand Ricardo Bandeira de Melo, curador da mostra.

A abertura da exposição acontecerá no dia 6 de novembro, às 18h, reunindo artistas, colecionadores, apoiadores e convidados em um momento de celebração e homenagem à trajetória do NACC.

Com entrada gratuita, a 1ª Exposição do NACC poderá ser visitada de 7 a 9 de novembro, no Cais do Sertão, um dos mais emblemáticos espaços culturais do Recife, sempre no horário de funcionamento do museu.