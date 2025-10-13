Exposição transforma café em tinta e ocupa o Hospital Jayme da Fonte

Com 28 artistas de 17 países, a mostra 'Brinde Com Café' transforma o hall do Pernambucanas Bistrô em um encontro entre aroma, cor e criatividade.

Artista plástico pernambucano Abraão Figueiredo (Foto: Divulgação)

Pinturas feitas com café, assinadas por 28 artistas de 17 países e quatro continentes, compõem a mostra Brinde Com Café, que será realizada nesta quarta (15) e quinta (16) no hall do Pernambucanas Bistrô, no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte (HJF). São 50 obras de diferentes tamanhos, formatos e conceitos, reunidas como prova de que a arte não conhece fronteiras criativas.

A ação marca as comemorações do Dia do Médico – celebrado nacionalmente em 18 de outubro - programadas pelo HJF. A exposição estará aberta em dois turnos, das 12h30 às 14h30 e das 17h às 19h30, com acesso limitado à capacidade do espaço.

“O café faz parte da história de todos os brasileiros e também do nosso cotidiano. É memória, afeto, conexão e cultura. Por meio da arte, contamos essa trajetória e reafirmamos a sua importância no futuro”, diz o artista plástico pernambucano Abraão Figueiredo, idealizador, curador e coordenador da exposição. Abraão estará na mostra com dois trabalhos e também produzirá, em tempo real, uma obra especial para o evento.

Participam da exposição os artistas Ana Lucia Gonçalves (Brasil), Anna Starchyk (Ucrânia), Aparício Farinha( Portugal), Azmi Hussin (Malásia), Beatriz Brenner ( Portugal), Beto Nascimento ( Brasil), Christina Mong (Singapura), Dennis Valenciano (Filipinas), Duishobekov Nurlan (Quirguistão), Esaú Andrade (México), Fernando Lopez (Equador), Fernando Sá (Brasil), Hussain Ihfal (Maldivas), Julía Lopue (Filipinas), L. Dinart (Brasil) , Laura Rodrigues (Alemanha), Leo Luna (Brasil), Marcel Wagner (Suíça),, Modesto Aceves (Estados Unidos), N. Sunarya (Indonesia), Ricardo Ferreira (Brasil), Ricardo França (Brasil), Sérgio Bello (França), Sraa had Khaeun (Iraque), Susan Hessen (Noruega), Víctor Amaya (Mexico e Wilson Freire (Brasil)

Brinde Com Café – A Exposição contará ainda com uma ação promocional do Suburbano Café, que servirá cafés especiais no evento.

