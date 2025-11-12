A exposição, que acontece na tarde desta quarta-feira (12), na Biblioteca Central da Unicap, apresenta réplica do Diario de Pernambuco que registrou a segunda vinda do Imperador ao Recife, em 1872

Exposição de Dom Pedro II na Unicap resgata sua passagem pelo Recife no Século XIX (Fotos: Marina Torres)

Exposição Comemorativa dos 200 anos de nascimento de Dom Pedro II e os 166 anos de sua vinda ao Recife é inaugurada na tarde desta quarta-feira (12), na Biblioteca Central da Universidade Católica de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, área Central do Recife.

A mostra reúne documentos, quadros e objetos que retratam a relação do Imperador com Pernambuco e sua presença no Recife durante o século XIX. Além disso, o acervo conta com uma replica do jornal do Diario de Pernambuco de 1872, que registrou a vinda do imperidor pela segunda vez à capital, bem como, a assinatura do Livro de Ouro.

Segundo o historiador e curador da exposição, Flávio Cabral, a ideia da exposição surgiu a partir de dois itens do acervo da Unicap: um retrato a óleo de Dom Pedro II, produzido pelo pintor alemão Jorge Augusto Roth, e um livro de Ouro histórico assinado pelo próprio imperador durante sua segunda visita ao Recife. “Esses dois artefatos pertenceram ao antigo Liceu de Artes e Ofícios, localizado próximo ao Teatro de Santa Isabel”, explicou Flávio Cabral.

O historiador destacou que o liceu foi fundado pela Imperial Sociedade dos Artistas Operários de Pernambuco, instituição que recebeu auxílio financeiro do imperador após a Guerra do Paraguai.

“Depois da guerra, cada província brasileira arrecadou recursos para erguer estátuas em homenagem a Dom Pedro II. Ele recusou a homenagem e pediu que o dinheiro fosse revertido em projetos culturais. Em Pernambuco, parte desse valor foi usada para concluir o prédio do Liceu”, afirmou.

Durante sua primeira visita ao estado, em 1859, Dom Pedro II conheceu as instalações da sociedade, então situadas na Igreja de São José do Ribamar, no bairro de São José, centro do Recife. O imperador também registrou suas impressões sobre a viagem em seu diário, descrevendo cenas do cotidiano local e encontros com moradores. “Ele fala, por exemplo, que pescadores lhe ofereceram um grande peixe, e nós reproduzimos esse trecho no centro da exposição”, contou o curador.

A mostra apresenta ainda medalhas comemorativas, litogravuras originais e cópias de imagens que retratam o Recife do século XIX. Entre os itens expostos, estão medalhas de coroação, casamento e falecimento do imperador, além de retratos de diferentes períodos de sua vida.

“A exposição mostra o olhar de Pernambuco sobre Dom Pedro II, como a província o recebeu e como o imperador viu o Recife em suas passagens pela cidade”, afirmou Flávio Cabral.

O registro do Diario de Pernambuco

Um dos destaques da mostra é a réplica do Diario de Pernambuco, jornal que registrou momentos importantes da vida política e social do Império, incluindo a visita e assinatura do Livro de Ouro de Inauguração do Liceu por Dom Pedro II no Recife.

Fundado em 1825, o Diario de Pernambuco completou recentemente 200 anos de existência, sendo o jornal mais antigo em circulação da América Latina. Sua presença na exposição reforça o vínculo entre o bicentenário do imperador e a história da imprensa pernambucana.

“O Diario de Pernambuco foi contemporâneo dos principais acontecimentos do período imperial e registrou as passagens de Dom Pedro II por Pernambuco. A réplica exposta mostra como o jornal acompanhava, em tempo real, os fatos que hoje fazem parte da nossa memória histórica”, destaca o curador Flávio Cabral.