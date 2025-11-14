‘Cada Verdade Que Eu Sonhar’ marca nova fase de Deco Fiori

Selecionar Deco Fiori apresenta novo álbum repleto de memória e poesia Deco Fiori apresenta novo álbum repleto de memória e poesia (Divulgação)

“Cada Verdade Que Eu Sonhar” marca o segundo álbum do cantor e compositor Deco Fiori, reunindo dez faixas autorais que transitam entre o pop, MPB e referências do Clube da Esquina. O projeto mantém a parceria criativa com o produtor Marcílio Figueiró, a mesma do disco anterior, Luz da Criação (2024), e chega pelo selo Clube Novo, trazendo composições que exploram memória, afetos e reflexões sobre o tempo.

A faixa-título abre o álbum e sintetiza seu conceito, combinando questionamentos existenciais com temas sociais e políticos. É nesta canção que o artista reforça a ideia do legado deixado pelas músicas e pela força das gerações que se inspiram umas nas outras. O disco segue por sonoridades que dialogam com influências marcantes de Deco, como Lô Borges, Ronaldo Bastos, Beatles e Beach Boys.

Ao longo das faixas, o artista alterna entre baladas intimistas, arranjos de pegada pop e atmosferas mais experimentais, sustentadas por participações como José Arimatéa, Marcílio Figueiró, Gustavo Corsi e Sofia Jordão Caeiro. Temas como maturidade, memória afetiva, relações humanas e a busca por equilíbrio percorrem o álbum, presentes em músicas como “Outras Paragens”, “Libra” e “O Meu Mundo Cabe em Meu Quintal”.

O trabalho se encerra com “Que Negócio É Esse?”, homenagem ao poeta e amigo de infância Marcio Negócio, reforçando a marca emocional que permeia o disco. Entre influências diversas, de Djavan a Pink Floyd, Deco Fiori constrói uma obra que combina delicadeza, inquietações contemporâneas e o desejo constante de transformar sonhos em canções.