Raquel Lyra e João Campos parabenizam João Gomes por vitória no Grammy Latino

João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê se apresentando no Grammy Latino (CANDICE WARD/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, parabenizaram o pernambucano João Gomes pela sua vitória no Grammy Latino, nesta quinta-feira (13).

Ao lado de Mestrinho e Jota.Pê, o cantor saiu vitorioso na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, pelo álbum ‘Dominguinho’.

Em sua conta no Threads, Raquel Lyra celebrou a conquista de João Gomes, que nasceu no Sertão de Pernambuco.

“João Gomes é Grammy Latino! Um menino de Serrita, só 23 anos, levando a força do nosso Sertão pro mundo. É Pernambuco que canta, conquista, emociona e faz história. Quando um dos nossos vence, a gente vence junto. Que emoção, minha gente!”, escreveu a governadora.

O prefeito do Recife, por sua vez, celebrou a conquista do cantor através de publicação na rede social X.

“Que alegria e que orgulho ver João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê vencerem o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Raízes em Língua Portuguesa, pelo álbum Dominguinho. Pense num disco bonito! Merece todos os prêmios, e todo o reconhecimento do mundo!”, declarou João Campos.

