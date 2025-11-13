Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio aberto às margens do Capibaribe

Maestro José Renato Accioly regendo o grupo no Catamarã (Foto: Crysli Viana/DP)

Um fim de tarde ao som de cordas friccionadas, às margens do Rio Capibaribe, no Parque das Graças, marcou mais um momento importante na trajetória da Orquestra Criança Cidadã na última quinta-feira. O grupo musical composto por jovens da região do Coque, no Recife, fez um ensaia aberto e gratuito bordo do Catamarã, preparando o público para um concerto oficial marcado para este domingo (16).

Promovido pela prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, o projeto se preparava para fazer seu aquecimento, às 16h30, mas as fortes chuvas esticaram o horário em quase uma hora. Com a estiada que veio com início da noite, a banda iniciou seu repertório que abrangeu desde ícones da música popular brasileira, como Luiz Gonzaga, até melodias clássicas de Mozart.

“Um evento como esse é essencial para integrar a cidade. Fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar música ao ar livre, de forma totalmente gratuita e com esse cenário lindo, é um privilégio", salienta ao Viver o maestro José Renato Accioly. “É uma forma de democratização da música e sobretudo de humanização do Recife e dos espaços urbanos. Precisamos de ações como essas cada vez mais”, expressa, ansioso para a grande estreia oficial no dia 16.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, a música orquestral, erudita e popular, deve dialogar, inclusive, com a questão ambiental. “Nossas ações estão cada vez mais se conectando com os rios da cidade. Estamos trabalhando o lazer náutico como uma experiência diferenciada para o turista e para o recifense e é um programa que veio para ficar", reforça.

A Orquestra Criança Cidadã possui mais de 400 alunos, dos quais 14 vão se apresentar nesse primeiro momento do concerto. Estimulando o entusiasmo por aprender e ouvir a pluralidade do seu repertório, a Orquestra Criança Cidadã agora flutua pelos rios para chegar em todos os cantos do Recife.