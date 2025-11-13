Grammy Latino 2025: Chitãozinho & Xororó ganham prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja

Chitãozinho & Xororó (Reprodução)

A dupla Chitãozinho & Xororó foi a grande vencedora na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2025. O anúncio foi feito na Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center antes da cerimônia principal, nesta quinta, 13.

Os cantores receberam o gramofone pelo álbum José & Durval. Os demais indicados eram Let’s Go Rodeo, de Ana Castela, Obrigado Deus, de Léo Foguete, Transcende (Ao Vivo / Deluxe), de Lauana Prado, e Do Velho Testamento, de Tierry.

A 26ª edição do Grammy Latino ocorre na quinta, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido a partir das 22h ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay.

Entre os brasileiros, há presença expressiva em várias categorias. Liniker aparece como principal destaque, somando sete indicações, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Outros nomes nacionais também marcam presença, entre eles: Marina Sena, Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Alcione, Carol Biazin, BaianaSystem, Gilberto Gil, Djonga e João Gomes.