Semana Afro Daruê Malungo celebra 30 anos com arte e resistência

Semana Afro Daruê celebra 30 anos com programação gratuita (Divulgação)

A tradicional Semana Afro Daruê Malungo chega à 30ª edição ampliando suas atividades e reforçando o papel do centro como um polo de resistência e celebração da cultura negra em Pernambuco. A programação, que acontece de 14 de novembro a 6 de dezembro, traz espetáculos de dança, circo, poesia e música, sempre com acesso gratuito, no Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo, em Peixinhos, Olinda. A iniciativa faz parte do Ponto de Cultura Daruê Malungo, certificado pelo Ministério da Cultura e contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Fundado pelos mestres Vilma Carijós e Meia Noite, o Daruê Malungo se consolidou como um dos espaços mais importantes de formação e difusão artística das periferias do Recife. Nesta edição, o evento incorpora novas linguagens, como o circo, e abre espaço para grupos e companhias que exploram diferentes expressões da arte negra, como o Circo Experimental do Negro, o Balé Afro Raízes, o Coletivo Rasura e a artista Rebeca Gondim.

De acordo com Orun Santana, produtor e curador do evento, a expansão da programação para um mês tem o objetivo de aproximar ainda mais o público das escolas e das comunidades vizinhas. “Ao oferecer espetáculos semanais, o Daruê se transforma num espaço de convivência e pertencimento, especialmente para crianças e jovens que crescem imersos na cultura local”, destaca.

A curadoria aposta em uma abordagem educativa e poética, valorizando a diversidade das tradições negras. As apresentações do Daruê Malungo e de grupos convidados promovem reflexões sobre ancestralidade, identidade e resistência, mantendo viva uma trajetória de três décadas dedicada à arte e à formação cultural no território.