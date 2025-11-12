Fernando de Noronha divulga atrações do Réveillon da Ilha 2026
Evento gratuito na Praia do Porto reunirá nomes como Silva, Priscila Senna, Xand Avião, Banda Eva e Matheus Fernandes em três dias de festa
Publicado: 12/11/2025 às 12:21
Com acesso gratuito, o evento terá 3 dias (Divulgação)
A Administração de Fernando de Noronha anunciou as atrações do Réveillon da Ilha 2026, que acontecerá nos dias 31 de dezembro, 1º e 3 de janeiro, na Praia do Porto. O evento, com acesso gratuito, reunirá nomes como Silva, Priscila Senna, Xand Avião, Banda Eva, Matheus Fernandes, Nena Queiroga e artistas locais, em uma celebração que combina música, cultura e lazer.
Realizado em parceria com a iniciativa privada, o Réveillon da Ilha contará ainda com a opção de camarote com serviço de bebidas incluídas durante os três dias de festa. A programação diversificada busca atender tanto turistas quanto moradores, reforçando o papel do evento como um dos principais atrativos do calendário festivo de Noronha.
PROGRAMAÇÃO:
Quarta-feira (31/12)
Silva
San
Deb Lima
Nego Noronha
Quinta-feira (01/01)
Priscila Sena
Matheus Fernandes
Ju Medeiros
Nena Queiroga
Sábado (03/01)
Xand Avião
Banda Eva
Jopin
Everton Freitas
Dayane Santos