Quem é VT Kebradeira, cantor de brega funk preso por injúria racial contra mulher em ônibus

Artista pernambucano de 24 anos, conhecido por sucessos no brega-funk, já havia se envolvido em polêmicas antes de ser preso por falas racistas

VT Kebradeira, cantor de bregafunk (Reprodução/Instagram)

Preso na noite desta terça-feira (11), Ewerton Claudio, de 24 anos, conhecido pelo nome artístico VT Kebradeira, é um cantor e dançarino pernambucano que ganhou destaque no cenário do brega funk. Recifense, ele iniciou a carreira como bailarino antes de conquistar espaço com canções virais.

O artista acumulou milhares de seguidores e milhões de visualizações em plataformas digitais — especialmente no TikTok e no YouTube — e já colaborou com nomes conhecidos, como Mari Fernandez e Henry Freitas, em produções que misturam ritmos de brega, funk e forró eletrônico.

Na noite desta terça-feira (11), VT Kebradeira foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após ser acusado de injúria racial e assédio contra uma passageira em um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Natal (RN).

Segundo a investigação, o cantor havia embarcado em Goiânia (GO) e seguia para um show no Nordeste. Durante a viagem, ele teria feito gestos e comentários de cunho sexual após pedir para dividir uma coberta com a passageira ao lado. Ao ser rejeitado, reagiu com insultos racistas, afirmando: “Nem gosto de preta mesmo, sua macaca.”

O artista, no entanto, já havia se envolvido em outros episódios polêmicos. Em dezembro de 2023, ele atropelou uma mulher em João Pessoa (PB) enquanto dirigia embriagado. Na ocasião, alegou ter sofrido um surto psicótico e foi internado em um hospital da cidade.