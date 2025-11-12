Escritor Flávio Chaves lança obra sobre exílio e protagonismo feminino

Lançamento será nesta quinta (13), na APL, com reflexões sobre poder e reconstrução inspiradas em Sheikha Moza bint Nasser

Flávio Chaves lança livro nesta quinta (13), no Recife (Divulgação)

O escritor e acadêmico Flávio Chaves lança nesta quinta-feira (13) o livro “Sheikha Moza Nasser, Hamlet e o Exílio”, na Academia Pernambucana de Letras, no Recife. A obra propõe uma reflexão sobre poder, exílio e reconstrução, tendo como figura central Sheikha Moza bint Nasser, do Catar. O evento é gratuito e contará com a apresentação da acadêmica Margarida Cantarelli e da jornalista Jô Mazzarolo, seguida de sessão de autógrafos.

Na publicação, Flávio Chaves estabelece um diálogo entre a literatura e a política, traçando paralelos entre o exílio de Hamlet e a jornada de Sheikha Moza. O autor explora o protagonismo feminino em contextos de poder e resistência, além de discutir o papel do exílio como força transformadora e elemento de construção de novas lideranças.

O lançamento marca a primeira apresentação do livro na capital pernambucana e deve reunir nomes da cultura e da intelectualidade local, consolidando mais um importante capítulo na trajetória literária de Flávio Chaves.