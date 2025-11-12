Festival Rimando Contra a Maré celebra 15 anos de Hip Hop em Paulista

O evento acontece neste sábado (15), a partir das 16h (Lumos Estúdio)

Festival Rimando Contra a Maré celebra 15 anos reafirmando a força e a resistência do Hip Hop nordestino como movimento cultural e social. O evento acontece neste sábado (15), a partir das 16h, na Praça Aníbal Fernandes, em Jardim Paulista Baixo, com uma programação gratuita que inclui shows, oficinas e debates sobre juventude negra e direito à cidade.

Entre as atrações confirmadas estão Faces do Subúrbio, referência do rap nacional desde os anos 1990, Breggae, TremSete, Coco da Jaguarana e DJ Beto, que promete um set repleto de influências do break ao brega. Antes das apresentações, o público poderá participar de oficinas de skate e breaking, além do cine debate “Direito à Cidade – Juventude Negra”, que abre espaço para reflexão sobre cultura, território e representatividade.

Criado em 2010, o Rimando Contra a Maré surgiu com o objetivo de dar voz a jovens artistas das periferias e fortalecer a arte como instrumento de transformação. Ao longo dos anos, o festival expandiu suas ações e hoje é reconhecido como um espaço plural que conecta diferentes linguagens, da música ao graffiti, passando por performances, debates e formações culturais.