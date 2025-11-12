Jojo Todynho discute com colega de graduação; desentendimento resulta em B.O

Nos Stories do Instagram, na terça-feira (11), Jojo contou que foi pessoalmente à secretaria da instituição para formalizar o pedido de saída

"Aqui dentro não tenho nenhum tipo de privilégio, não pago diferente. Aqui dentro sou Jordana, não sou Jojo Todynho", disse a artista (Reprodução/Instagram)

Recentemente, uma notícia sobre uma possível desistência por parte de Jojo Todynho da graduação circulou nas redes sociais. Tudo começou quando a cantora compartilhou no seu perfil pessoal que teve uma discussão com um colega de turma, resultando em um boletim de ocorrência contra a influenciadora. O episódio aconteceu na última semana, durante um simulado, e foi registrado como suposta injúria.

Na última terça-feira (11), Jojo contou que foi pessoalmente à secretaria da instituição para formalizar o pedido de saída. "Vim aqui hoje à secretaria dizer que queria sair da faculdade, procurar outra unidade", afirmou.

Logo após, a artista gravou um vídeo na sala de aula com alguns colegas de turma. Ao comentar sobre a situação, os amigos da cantora comentaram que ela não deveria sair da faculdade. “Gente, estou sendo oprimida aqui”, disse a influenciadora.

Ainda no vídeo, ao comentar o fato com uma professora da instituição, a mulher afirmou que a ex-campeã do reality show A Fazenda 12 não deveria fazer isso: "De jeito nenhum, nunca. Essa aqui é maravilhosa."

Por fim, Jojo sorri, dizendo que não desistiria da graduação: "Se desistir agora, minha mãe vai me dar uma 'coça'. Queria trocar", brincou Jojo.