Bruna Louise apresenta novo show de stand-up no Recife
Humorista chega à cidade nesta sexta (14) com o espetáculo 'O Que Passa na Cabeça Dela', em duas sessões no Teatro RioMar
Publicado: 11/11/2025 às 15:12
Bruna Louise apresenta novo show de stand-up nesta sexta (14) (Divulgação)
A humorista Bruna Louise chega ao Teatro RioMar Recife nesta sexta-feira (14) com o novo espetáculo “O Que Passa na Cabeça Dela”, prometendo uma noite de muitas risadas e identificação. Serão duas sessões, às 20h e 23h, com poucos ingressos disponíveis.
No novo show, Bruna explora com seu humor afiado temas como relacionamentos, perrengues e situações cotidianas absurdas, sempre com o olhar ácido e irreverente que conquistou o público nos palcos de todo o país.
Reconhecida como uma das principais vozes do stand-up brasileiro, a humorista acumula milhões de seguidores em suas redes sociais e uma trajetória de sucesso.