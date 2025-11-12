Boninho rebate Narcisa após ser chamado de 'péssimo pai': 'Exposição desnecessária'

Boninho e Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Boninho se pronunciou nessa terça-feira, 11, após as críticas feitas por sua ex-mulher, Narcisa Tamborindeguy, durante entrevista ao programa da influenciadora Blogueirinha. Na ocasião, a socialite afirmou que o diretor seria um "péssimo pai" e que não teria uma relação próxima com a filha deles, Marianna, de 38 anos.

Em texto publicado em seu perfil no Instagram, Boninho rebateu as declarações e afirmou que sempre esteve presente na vida dos três filhos - Marianna, Pedro e Isabella. "Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso", declarou.

O diretor destacou que evita expor assuntos familiares publicamente e classificou a repercussão do caso como desnecessária. "Toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos", afirmou.

Na sequência, pediu respeito e criticou o tom da entrevista. "Peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém", completou.

Por fim, Boninho declarou que deseja apenas preservar seus filhos e sua família: "Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também."

Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986. Marianna é a única filha da união. O diretor também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, de uma relação anterior com Kátia D’Ávila, e Isabella, de 18, do atual casamento com a apresentadora Ana Furtado.

Acusações de Narcisa

Segundo Narcisa, situações recentes reforçariam o distanciamento de Boninho com Marianna. "Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Deixou ela sem carro", relatou.

Ela também citou a ausência do ex-marido quando a filha foi aceita para estudar em uma das universidades mais conceituadas do Reino Unido. "Não fez homenagem quando ela entrou para a Kings College University, nem ligou", afirmou. "Ele é um péssimo pai, pai ausente, que não dá amor para ela. Ele só gosta da outra filha, da Isabella", declarou.

Confira nota de Boninho:

