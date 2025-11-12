Espetáculo ‘As Freirigas’ será apresentado no Recife neste domingo (16)

Comédia faz paródia de reality shows e revela os bastidores de um convento nada santo

Peça retrata os bastidores de um convento nada convencional (Divulgação)

O Teatro Boa Vista recebe neste domingo (16), às 18h30, a comédia “As Freirigas”, uma sátira que promete arrancar gargalhadas ao mostrar os bastidores de um convento nada convencional. Na trama, seis freiras vivem entre intrigas, vaidades e segredos, em uma convivência marcada por disputas e situações absurdas.

A rotina do convento muda completamente com a chegada da irmã Maria do Rosário, que começa a expor os “pecados” escondidos sob os hábitos. O que antes era um ambiente de silêncio e oração se transforma em uma verdadeira confusão, recheada de fofocas, reviravoltas e muito humor escrachado.

Misturando teatro e crítica social, o espetáculo brinca com o formato dos reality shows, colocando as próprias freiras para competir entre si, em busca de poder e destaque dentro da congregação. A peça utiliza músicas, coreografias e improvisos para criar um clima leve e divertido, onde nada é sagrado além da risada.

Com direção de Zannel Reys e elenco formado por Thiago Ambriel, Vinicius Barros, Salário Mínimo, Edinaldo Ribeiro e Sayuri Heiwa, “As Freirigas” ainda conta com participação especial de Júnior Barros, conhecido por dar vida à personagem Vagiene Cokeluche.