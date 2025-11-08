Noronha ganha projeto que pretende descarbonizar a ilha até 2027

Com investimento de R$ 350 milhões, o projeto tem como meta reduzir em até 85% o uso de combustíveis fósseis na geração de energia da ilha

Evento acontece em Noronha, neste sábado (8) (Derik Souza/DP)

Fernando de Noronha pretende se tornar um modelo de sustentabilidade energética.

O arquipélago recebe, neste sábado (8), o lançamento do projeto Noronha Verde.

A iniciativa planeja descarbonizar em até 85% a geração de energia da ilha até 2027.

O programa é uma parceria entre os governos de Pernambuco e Federal e a Neoenergia Pernambuco.

As obras estão previstas para começar ainda em novembro, com a primeira etapa sendo entregue em maio de 2026.

Com investimento de R$ 350 milhões, o Noronha Verde será executado em duas fases. A primeira prevê a instalação de mais de 30 mil painéis solares fotovoltaicos, integrados a sistemas de armazenamento por baterias.

Já a segunda etapa, que deve ser concluída em 2027, vai reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis, consolidando Noronha como a primeira ilha 100% sustentável do Brasil.

O lançamento acontece com a presença da governadora Raquel Lyra, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do CEO da Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

A expectativa é que o projeto sirva de vitrine para o Brasil durante a COP 30, que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 deste mês, consolidando Pernambuco como um dos estados protagonistas da transição energética no país.

Noronha Verde

O Noronha Verde faz parte do programa Mais por Noronha, que reúne ações voltadas à mobilidade elétrica, inovação tecnológica e incentivo à microgeração distribuída.

Entre as iniciativas anteriores estão a instalação de sistemas fotovoltaicos em pousadas e prédios públicos, a modernização de medidores com redes inteligentes e a entrega de veículos elétricos e bicicletas sustentáveis aos moradores.

