Wesley Safadão comanda o Garota Vip neste sábado, em Olinda

Festival reúne nomes como Nattanzinho, Murilo Huff e Seu Desejo em uma noite de muito forró e sertanejo no Centro de Convenções.

Wesley Safadão comanda o Garota Vip neste sábado (15), em Olinda (Reprodução/Instagram)

Considerado um dos maiores e mais agitados festivais de música do Brasil, o Garota Vip acontece neste sábado (15), na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo grandes nomes do forró e sertanejo em uma noite de muita animação. Comandado por Wesley Safadão, o evento promete uma maratona de shows e deve atrair milhares de pessoas para celebrar mais uma edição.

Além do anfitrião, o público poderá curtir apresentações de Nattanzinho Lima, Murilo Huff e a banda Seu Desejo. Com uma estrutura grandiosa e um repertório repleto de hits, o Garota Vip promete seguir madrugada adentro, mantendo a tradição de longas apresentações e muita energia. Os ingressos estão à venda com diferentes setores disponíveis.