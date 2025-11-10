Periferias de Pernambuco levam protagonismo climático à COP30

Delegação de Pernambuco leva protagonismo periférico à COP30 (Divulgação)

As periferias pernambucanas estarão representadas na COP30 por uma delegação inédita que leva o tema da justiça climática a partir de uma perspectiva de gênero, raça e território. A Rede GERA apresenta experiências de mulheres negras e jovens que transformam vulnerabilidade em ação, com iniciativas como hortas solidárias, letramento climático e tecnologias de prevenção de desastres.

Composta por mais de 20 instituições, entre movimentos sociais, ONGs e universidades, a rede destaca soluções construídas nas próprias comunidades, a partir de redes de cuidado e sustentabilidade local. “As soluções já estão sendo executadas na base, nas cozinhas, nas hortas e nas redes de cuidado”, afirma Joice Paixão, uma das representantes do grupo, reforçando que a crise climática tem rosto, gênero e território.