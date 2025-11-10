Oficina 'O Olhar da Garça' encerra atividades nesta segunda, no Recife

A formação integra o processo de criação do filme dirigido por Keity Carvalho e será finalizada com a gravação de uma cena na instalação "Diva", de Juliana Notari

Oficina segue até esta segunda (10), no Recife (Divulgação)

Entre a dança e o cinema, “O Olhar da Garça” propõe uma travessia poética e sensorial entre corpo, território e regeneração. Dirigido por Keity Carvalho, o filme investiga o corpo como espaço de memória e resistência diante das transformações contemporâneas. Como parte do processo de gravação do longa, o projeto inclui a residência artística e a oficina gratuita “O Olhar da Garça – Corpo, Dramaturgia e Performance”, que segue até esta segunda-feira (10), no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM). A segunda etapa acontece na Usina de Arte, em Água Preta, na Zona da Mata Sul, onde será gravada a última cena do filme, na instalação Diva, da artista Juliana Notari.

A formação é conduzida por Pollyanna Monteiro, mestra em Dança pela UFBA, dramaturga e performer com ampla trajetória nas artes da cena. A oficina oferece práticas de presença, dramaturgia e criação performática, em um diálogo entre arte, pesquisa e educação, reunindo artistas de diversas linguagens e corpos dissidentes.

A trilha sonora é assinada por Sofia Freire, cantora e compositora recifense reconhecida pela fusão entre piano e música eletrônica. Com dois álbuns elogiados pela crítica, ela amplia agora sua pesquisa entre som, poesia e performance, compondo uma trilha que dialoga com o conceito do filme e sua relação entre corpo, imagem e paisagem.

Com mais de duas décadas no audiovisual pernambucano, Keity Carvalho reafirma, com esta residência, o compromisso da Curumim Produções com a formação e a democratização da cultura. O filme, que será exibido na TV Pernambuco e no YouTube, tem apoio do Funcultura | Fundarpe | Governo de Pernambuco e conta com parcerias voluntárias de instituições como a Usina de Arte, o MAMAM e o Instituto Negra Linda.