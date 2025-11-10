COP30: Grupo musical é escolhido para representar a cultura de Pernambuco na conferência

Samba de Coco Cachoeira da Onça é escolhido por movimentos quilombolas para representar a cultura pernambucana na COP 30; grupo participará dos debates e eventos relacionados ao universo quilombola.

Grupo com décadas de história o Samba de Coco Cachoeira da Onça é liderado por Mestra Joana Maria da Silva. (Divulgação)

O Samba de Coco Cachoeira da Onça, liderado por Mestra Joana Maria da Silva, foi escolhido pelo Movimento Quilombola de Pernambuco para representar a cultura de quilombo na COP 30. O grupo, do distrito Quitimbu, zona rural de Custódia (PE), está a caminho de Belém (PA), para participar dos debates e eventos relacionados ao universo quilombola, com uma delegação de dez integrantes.

Márcio José da Silva, um dos organizadores do grupo, celebrou a escolha e destacou a importância do grupo para as novas gerações: "renovamos o grupo com a inclusão de vários jovens que sambam e tocam muito bem. Pra gente é uma semente, tal qual foi com nossa mãe e nossos antepassados".

Já a Mestra Joana Maria não pode ir ao evento por conta da saúde, mas vibrou com a escolha do grupo e se disse orgulhosa: "vão lá, mostrem um coco arrochado, mostrem a eles o que é um coco de roda", disse, às gargalhadas.

Lideranças quilombolas do Sertão também celebraram a escolha, como Lina Ione, presidenta da comissão quilombola de Custódia, e Maurício de Siqueira, Secretário Municipal de Igualdade Racial em Sertânia e ativista: "É a representatividade de nosso povo num evento mundial, muito importante", reflete Lina. "Bota pra quebrar porque cultura o Samba de Coco Cachoeira da Onça tem de sobra", destaca Maurício.

O grupo volta a Pernambuco dia 18 e já terá diversas ações a realizar dentro do Mês da Consciência Negra, que incluem shows em escolas de Afogados, Iguaracy, Sertânia e Custódia, dentro da PNAB PE. O grupo ainda fará uma turnê por Arcoverde, Caruaru e RMR em dezembro de 2025.

O grupo tem produção do jornalista e produtor cultural Leonardo Lemos: "Não é difícil trabalhar com esses gênios do samba: a música e a arte estão no sangue e no dia a dia deles, em todos os momentos. Artistas genuínos e com um legado que é uma honra colocar no mundo", afirma o jornalista.

Trajetória

Grupo com décadas de história, já que o Coco é brincado de geração em geração, o Samba de Coco Cachoeira da Onça é liderado por Mestra Joana Maria da Silva , uma verdadeira guardiã da cultura do Coco. Seu território é o local de onde já sairam coquistas como os Calixto, de Arcoverde, e Negras e Negros do Leitão, de Afogados.

O Samba de Coco Cachoeira da Onça se apresenta formalmente desde 2003, nas festas de São José (Custódia-PE), e nos últimos anos já visitou palcos como o FIG, Lula Calixto e Xerém Cultural.