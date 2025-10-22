Condinho celebra 15 anos de carreira com gravação de "Autêntico Brega" no Jaboatão
Show gratuito será neste sábado (25), no The Garden Open Mall, e terá entrada solidária com doação de alimento
Publicado: 22/10/2025 às 15:18
Condinho comemora 15 anos de carreira com novo audiovisual neste sábado (25) (Alexandre Carsena)
Para comemorar 15 anos de carreira, o cantor Condinho grava neste sábado (25) seu novo audiovisual, intitulado “Autêntico Brega”, no The Garden Open Mall, em Piedade. O projeto reúne grandes sucessos do brega romântico e dançante, ritmo tradicional da cultura pernambucana, e terá início às 11h.
A entrada para a gravação é solidária: cada participante deve doar 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado a uma instituição filantrópica de Jaboatão dos Guararapes.
Condinho promete um show ao vivo especial para a ocasião. “No repertório, vou trazer clássicos do brega raiz e mostrar a força desse ritmo na nossa história. Tudo foi preparado com muito carinho para aproveitar o cenário arborizado do Garden”, afirmou o cantor.