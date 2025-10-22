Produtoras pernambucanas participam de bate-papo sobre coprodução internacional no Recife
Encontro integra a residência artística do BrLab e reúne nomes do audiovisual do Brasil e da Guiana Francesa para discutir parcerias e trocas culturais
Publicado: 17/10/2025 às 16:00
Pernambucanas participam do evento (Divulgação)
O Recife recebe, nesta terça-feira (21), um bate-papo sobre coprodução internacional dentro da programação da residência artística do BrLab, iniciativa que integra a Temporada França–Brasil 2025. O encontro acontece às 19h30, no Cinema da Fundação – Sala Derby, e reúne nomes da cena audiovisual local e estrangeira para discutir desafios e oportunidades de colaboração entre países da América Latina e a Europa.
Entre as participantes estão as produtoras pernambucanas Nara Aragão e Rachel Daisy Ellis, que compartilham experiências sobre suas trajetórias em coproduções e circulação de obras brasileiras no exterior. A conversa também contará com a presença da cineasta Murielle Thierrin, da Guiana Francesa, que está no Recife desenvolvendo o roteiro de seu longa Pour Quelques Grammes durante a residência do BrLab.
Promovido pela Klaxon Cultura Audiovisual em parceria com a Embaixada da França, o Institut Français, o Instituto Guimarães Rosa e a Tatino Films, o evento propõe um diálogo direto entre realizadores e produtores sobre o fortalecimento das redes criativas entre Brasil e França. A atividade é gratuita e aberta ao público.