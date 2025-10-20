Dona de restaurante no Grande Recife viraliza ao cantar Força Estranha e emociona Caetano Veloso
Vídeo da performance de 'Força Estranha' no Aconchego da Lila emociona Caetano Veloso e acumula milhares de visualizações
Publicado: 19/10/2025 às 20:00
Lila é proprietária do restaurante Aconchego da Lila (Foto: Reprodução)
Quem pretende compreender a verdadeira arte de interpretar Caetano Veloso precisa conhecer Viviane Mendes. Conhecida como Lila, proprietária do restaurante Aconchego da Lila, em Paulista, ela mostrou que tem o timbre na medida certa para dar nova vida à clássica Força Estranha, composta por Caetano e imortalizada por Gal Costa e Roberto Carlos. No palco improvisado entre mesas e balcões, sua interpretação não só conquistou as redes sociais, como chegou ao próprio ícone baiano.
Em vídeo que registra sua reação, Caetano aparece na cama assistindo à performance de Dona Lila. Assim que ouve sua voz, um sorriso espontâneo ilumina seu rosto. “Vamos deixar a dona Lila famosa”, pede o artista, visivelmente comovido. “Porque ela canta lindo e eu fiquei emocionado. Minha música. A mesma música que eu cantei com meus filhos outro dia. Ela canta lindamente, puxa vida”, declarou.
O gesto sensibilizou também outros artistas, entre eles Carlinhos Brown, Zélia Duncan, Patrícia Pillar, Linn da Quebrada e Alessandra Negrini, que rapidamente se uniram à corrente de admiração.
O sucesso do vídeo alavancou o perfil de Lila nas redes sociais, atualmente com mais de 30 mil seguidores no Instagram. O autor do registro, ainda surpreso com o que testemunhou, descreveu: 'A senhorinha que estava atendendo no restaurante do nada pegou o microfone e fez isso aí. Fiquei pasmado”.
Desde então, muitos fãs da música brasileira passaram a reconhecer em sua voz os mesmos tons e nuances que tornaram a interpretação de Gal Costa tão icônica.
O cardápio do Aconchego da Lila celebra a culinária nordestina com o sabor caseiro de pratos como chambaril. O que não está no menu, e que os clientes descobrem com grata surpresa, é a possibilidade de ser presentado com performances inesquecíveis, como a que conquistou omestreCaetano.