Concerto de Natal retorna ao Recife com grandes apresentações

Espetáculo gratuito acontece nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, com orquestra, coral e bailarinos

Concerto de Natal no Recife reúne música, dança e coro infantil (Divulgação)

O tradicional Concerto de Natal retorna ao Recife pelo quarto ano consecutivo, com apresentações nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas. O espetáculo, gratuito e aberto ao público, é promovido pelo projeto Aria Social em parceria com o Governo de Pernambuco.

Com um elenco composto por 55 bailarinos-cantores, 35 músicos de orquestra, 4 solistas, 40 crianças no coro infantil e 10 bailarinos clássicos, o concerto mistura música e dança em apresentações que valorizam a tradição natalina. Toda a produção conta ainda com uma equipe técnica de 17 profissionais.

O repertório inclui clássicos do Natal e explora a simbologia da festividade, representando a preparação para a Noite de Natal. A apresentação destaca o momento em que a estrela guia os três Reis Magos até a manjedoura onde nasceu o Menino Jesus, em uma celebração de música, dança e emoção.